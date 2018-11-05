Как защитить себя от домашнего насилия

В рамках общенационального проекта Министерства юстиции Украины «Я ИМЕЮ ПРАВО» c июня 2018 года стартовала масштабная информационная кампания, приоритетное направление которой – противодействие домашнему насилию. Согласно Закону Украины «О предотвращении и противодействии домашнему насилию», «домашнее насилие» – умышленное систематическое физическое, психологическое или экономическое насилие в отношении нынешнего или бывшего мужа или жены или другого родственника, что приводит к физическим или психологическим страданиям, расстройствам здоровья, потере трудоспособности, эмоциональной зависимости или ухудшению качества жизни потерпевшего.

За нарушение закона грозит наказание в виде 150-240 часов общественных работ, арест до 6 месяцев, ограничение свободы до 5 лет. Кроме того, в декабре 2017 года Верховная Рада Украины приняла закон, который вводит уголовную ответственность за домашнее насилие. Он начнет действовать с 11 января 2019 года. За совершение систематического домашнего насилия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет. По закону, пострадавшее лицо может требовать от обидчика компенсацию расходов на лечение, консультации или на аренду жилья, которое оно снимает, а также периодических расходов на его содержание, содержание детей или других членов семьи.

В частности, лица, пострадавшие от домашнего насилия, могут обратиться за помощью:

в полицию – позвонить по номеру 102 или написать заявление;

позвонить в Национальную горячую линию по пре-дупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации по номеру 116123 или 0 800 500335;

в общие и специализированные службы поддержки пострадавших;

в службу по делам детей по месту жительства по номеру 0 800 500 225;

к системе бесплатной правовой помощи по номеру

0 800 213 103.

Как можно защитить свои права?

Обязательно фиксируйте домашнее насилие с помощью гаджетов (фото/видеокамера). При получении повреждений вследствие избиений вызывайте скорую помощь, которая сможет подтвердить их наличие. После чего скорая должна вызвать полицию. Записывайте проявления (угрозы) психологического давления на диктофон. Это позволит доказать правоохранителям или суду, что над вами действительно происходило физическое, психологическое или экономическое насилие.

Правоохранители, которые приезжают на вызов совершения домашнего насилия, смогут позаботиться о безопасности жертвы, сразу выписав обидчику срочное предписание.

Какие действия подпадают под предписание?

Во-первых, обидчик обязательно должен покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица;

Во-вторых, обидчику запрещаются вход и пребывание в месте проживания (нахождения) пострадавшего лица;

В-третьих, обидчику запрещается контактировать с пострадавшим лицом.

Что делать, если обидчик прописан вместе с вами?

При решении вопроса о вынесении предписания приоритет отдается безопасности пострадавшего лица. Указанное требование распространяется также на место совместного проживания (пребывания) пострадавшего лица и обидчика, независимо от их имущественных прав на соответствующее жилое помещение.

Что делать, если обидчик отказывается покидать помещение?

Работники уполномоченного подразделения полиции могут в установленном действующим законодательством Украины порядке применять меры принуждения для выселения из жилого помещения обидчика, если предписание предусматривает обязательства покинуть место жительства (пребывания) пострадавшего лица, а обидчик отказывается добровольно его покинуть.

Какой срок действия предписания?

Предписание выносится сроком до 10 суток. Действие предписания прекращается в случае применения к обидчику судом административного взыскания в виде административного ареста или применения меры пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по телефону: (048)777-27-61 или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической клиники

Шишацкая Юлия Олеговна