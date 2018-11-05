Каланча – символ Балты

Балта – город в Одесской области, необыкновенно интересный. Как пишут в таких случаях – овеянный ветрами истории, опаленный пламенем войн и революций.

По поводу «опаленный – подходит Балте как нельзя лучше, и вовсе не для красивого словца. В действительности город горел четыре раза. Хорошо, что не до головешек, но пострадал от огня ощутимо. После сильного пожара 1892 года жители как-то призадумались и стали вести с начальством длинные диалоги по поводу того, что, мол, неплохо было бы построить в городе смотровую пожарную башню. Городские власти были не против – но такие вопросы необходимо было решать прежде всего с губернскими чиновниками. А те, как водится, бедами какого-то незначительного для них города не озаботились. И в выделении средств отказали.

В 1921 году в Балте случился очередной пожар, бушевал долго, и урожай собрал немалый. Вот тогда, наконец, и решились. Однако – сказать легко, сделать трудно.

Старое место для строительства пожарной каланчи явно не годилось. В то время пожарная команда базировалась в доме, принадлежавшем некогда князьям Любомирским. Помещение было вполне ничего, да фундамент плох – слишком ненадежен. Так появилась мысль возвести пожарную каланчу в другом месте и по новому проекту. К 1925 г. пожарная смотровая башня была построена.

«В продолжение моих «балтских» впечатлений – о пожарной каланче 1925 года постройки, которая стоит в центре Балты, недалеко от костела Св.Станислава и бывшей усадьбы Любомирских, (тут давно обосновалось педучилище)», – пишет на своейна своей страницев Facebook председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский. – Местные жители по праву считают ее символом Балты – старинных архитектурных построек в хорошем состоянии практически не сохранилось. Строительство смотровой башни в начале ХХ века было просто необходимо в Балте: дома в городке в основном были из дерева, нередко горели, и местные старожилы рассказывают, что город четырежды был уничтожен огнем!».

Пожарная каланча в Балте и впрямь уникальна. Во-первых – столб взметнулся ввысь на 29-метров. Во-вторых, на башне установлены электрические часы, ее украшает герб города. Есть устройство, показывающее в разные стороны города. Это металлический флагшток с поперечиной, разделенной на четыре, который при пожаре указывал, в какой части города занимается огонь. Делалось это так: когда дежурный поднимал тревогу, на этой самой поперечине вывешивались воздушные шары в количестве, соответствовавшем номеру той части города, где начался пожар. Конечно, позже на башне был установлен телефон, а поперечина с цифрами так и осталась.

И еще: у входа на каланчу высечены имена бетонщиков, которые ее строили. Это – А. Ветошкин, М. Граник, К. Селихов, А. Гринберг, Я. Шапиро. Фундамент башни по окружности достигает

27 м, глубина фундамента – 7 м. Подсчитано, что на фундамент каланчи ушло бетона в 10 раз больше,чем на всю конструкцию.

В 2016г.на ремонт знаменитой балтской каланчи было выделено один миллион 200 тысяч гривен.