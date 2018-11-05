Образец редчайшей жестокости

Это что – бездушье или бюрократизм?

На прошлой неделе на дороге Одесса - Черноморск образовались огромные автомобильные пробки. Здесь на пешеходном переходе появились люди, которые неторопливо и монотонно маршировали по пешеходному переходу, что не давало возможности свободно проехать автотранспорту. Правда, машины скорой помощи и общественный транспорт активисты пропускали. А возмущенные водители других транспортных средств угрожающе требовали открыть проезд. Порой доходило дело и до рукоприкладства. Но активисты настаивали на своем и продолжали хождение через дорогу.

Так продолжалось до того времени, пока к месту события не приехали представители власти и полиция. Они установили, что дорогу перекрыли журналисты, волонтёры и просто неравнодушные граждане, чтобы привлечь внимание общественности к негуманному, а конкретнее – жестокому отношению к животным. А суть дела вот в чем. На территории Черноморского порта с 12 октября стояла фура, в которой все это время томились без воды и пищи 300 овец. Как они сюда попали, это особый разговор.

В средине нынешнего года предприниматели из Турции обратились к украинским аграриям с просьбой продать им партию племенных овец для укрепления породных качеств местных овец путем прилива новой крови от украинских породных животных. Предложение заманчивое и экономически выгодное. Для покупателей подобрали 300 классных овец, погрузили их в большую фуру и паромом доставили в Турцию. Но когда товар был доставлен, заказчики животных отказались их брать, ссылаясь на то, что у них нет денег. Владелице партии овец Елене Сивинч не оставалось ничего другого, как живой груз вернуть в Украину. Но в Черноморском морском порту и у владелицы, и у животных возникли новые трудности и проблемы. Государственная служба по вопросам питания запретила выгружать овец из фуры.

Почему было принято такое решение? Дело в том, что в настоящее время в Турции появились заболевания животных карантинными болезнями, такими, как ящур, оспа и другие. Поэтому наша ветеринарная служба, опасаясь, что овцы могли заразиться, решила, что лучше овец утилизировать. Попросту убить и трупы сжечь.

И хотя хозяйка груза убеждала чиновников, что овцы с фуры не выходили, с ними никто из местных жителей не контактировал, ее доводы никто не желал брать во внимание. Было решено: животных забить и утилизировать.

Но журналисты и волонтеры выступили с протестом против такого решения чиновников. По этому поводу и было принято решение – перекрыть дорогу и этим привлечь внимание общественности к жестокому обращению с животными. Оказалось, что за все то время, как овец отправили в Турцию и возвратили их в Черноморский порт, начиная с 12 октября, их не кормили и не поили. Они находились в фуре, и среди животных начался падеж. Но таможенники и погранслужба никому не разрешали приблизиться к фуре, не то чтобы накормить животных, но даже убрать трупы. Такое жестокое отношение и вызвало возмущение у неравнодушных людей.

Несколько дней протестующие блокировали выезд фуры с овцами, требуя выгрузить животных на площадку, чтобы их накормить и напоить. Однако чиновники оставались непреклонными. Так фура с овцами и простояла до 27 октября. Единственное, чего смогли добиться протестующие, что им разрешили подвезти к фуре сено, яблоки и воду, что позволило немного накормить и напоить овец, которые, стремясь пробиться к бортам фуры, топтались по мертвым тушкам. 27 октября фура с овцами выехала с территории таможни и в сопровождении полиции отправилась в город Тульчин Винницкой области на «Укрветсанзавод», где оставшихся в живых овец убьют, а трупы – сожгут. Так закончились страдания ни в чем неповинных животных, которые стали жертвой бюрократичной чиновнической машины, ее бездушности и буквоедства.

Вопросы, на которые хотелось бы услышать ответ

Однако в связи с этим инцидентом возникает множество вопросов к тем, кто организовывал и проводил операцию с продажей овец турецким клиентам. Почему, прежде чем отправлять овец за море, еще раз не удостоверились у покупателя, готов ли он принять животных? Почему по прибытии в Турцию хозяйка груза Елена Сивинч не потребовала от турецких властей документ, подтверждающий, что овцы не контактировались с людьми и животными на турецком берегу? Почему наша ветеринарная служба, прежде чем принимать решение об утилизации овец, не провела исследование животных, не заражены ли они опасными болезнями? И вообще, почему животные 15 суток простояли в фуре на таможенной территории порта без еды и воды?

Может быть, правоохранительные органы дадут ответы на эти вопросы. В данный момент возбуждено уголовное дело по ст.29 «Жестокое обращение с животными» и ст. 251 «Нарушение ветеринарных правил» из-за ненадлежащего содержания овец. Кроме того, Госпродпотребслужба сообщила, что 27 октября в машине, которая увезла овец в Винницкую область, из 300 овец 54 погибли. Чтобы выяснить ситуацию Госпотребслужба создала рабочую группу, которая проверит, были ли соблюдены требования законов о ветеринарной медицине и о защите животных от жестокого обращения. Рабочая группа в течение двух недель должна обеспечить проведение проверки соблюдения требований действующего законодательства Украины при проведении карантинирования и оформления документов на поголовье овец, предназначенных для экспорта в Турецкую республику, государственными органами и учреждениями, входящими в сферу управления Госпотребслужбы». Будем надеяться, что рабочая группа даст полную правовую оценку всему тому, что произошло с овцами.