Игры патриархов или Фанарные химины куры

Страсти по Томосу

Каким образом Варфоломей пытается обосновать свое право на Киевскую метрополию? Недавно Фанар настрочил 29-страничную записку, в которой сообщил, что Киевская метрополия была отдана Московскому патриарху по финансовым причинам, по необходимости и во временное пользование. И, поэтому Константинополь теперь может ее забрать. Как если бы Россия потребовала у США Аляску назад. И с точки зрения Вселенского патриарха передача Киевской метрополии Московскому патриархату является незаконной, потому что Константинополь осуществил эту передачу за деньги, т.к. очень нуждался в них. Таким образом, Фанар официально сообщил о том, что Киевскую метрополию он продал. Логика такая: если имел факт купли-продажи в прошлом, то теперь Фанар имеет право ее себе вернуть. Но ведь: продал – не пропил. А вот если бы он проиграл ее в карты или домино? При каких условиях возврат невозможен? Но главное: будет ли Вселенский патриархат возвращать деньги? Их давали ему под расписку, хранящуюся и сегодня в архивах Московской патриархии. Россия в результате 3-х разделов Речи Посполитой отобрала у Польши Западную Украину с ее православным населением, а вместе с ним и Киевский патриархат. В ту пору Константинопольским патриархом был Дионисий, и был он не менее предприимчивым, чем нынешний патриарх Варфоломей. Когда московские послы прибыли на землю Константинопольщины, он сходу отправил к ним своего архимандрита, который прямо попросил у них денег за выдачу необходимого документа. Но те денег не дали, сказав, что мол, «утром деньги – вечером стулья». После этого константинопольские «друзья» встали в позу и начали кочевряжится, пытаясь набить себе цену. Однако русский посланник тоже был не лыком шит и, дабы упростить процесс торга, отправился напрямую к начальнику этих «божьих» людей – турецкому Визирю. На тот момент Османская империя вела войну с Австрией, и она была для нее крайне неудачной. И поэтому Турция не могла себе позволить плохие отношения с Россией. Визирь провел убедительную разъяснительную работу с Константинопольским патриархом Дионисием и

Иерусалимским патриархом Досифеем, после чего они сразу же дали согласие на передачу Киевской метрополии в ведение Московскому патриарху. После этого в июне 1686 г. в Константинополе был созван собор архиереев, который издал соответствующий Томос. Кроме патриарха Дионисия грамоту подписал аж 21 митрополит. Также Дионисий издал еще 2 грамоты, адресованные гетману правобережья Самойловичу и всем верным чадам Киевской метрополии, в которой говорилось, что уступает метрополию Московскому патриарху и повелевает отныне всех новоизбранных митрополитов отправлять для посвящения в Москву. Все было оформлено более чем официально. Русский посол, боярин Никита Алексеев, вручил патриарху Дионисию «откат» 200 золотых рублей и три сорока соболей, в чем получил от «Божественного Всесвятейшества» собственноручную расписку. В своем письме к Московскому царю Константинопольский патриарх попросил прислать еще жалование для архиереев, подписавших Томос. Такой вот был «святой бизнес». Не очень по-христиански или просто аморально это выглядит и тогда и сегодня. Но в мусульманской стране Константинопольский патриарх целиком и полностью зависел от воли турецких визирей, будучи лишенным паствы и доходов. Поэтому Дионисию приходилось думать отнюдь не о горнем, а о хлебе насущном и как заработать на жизнь копеечку, чтобы не быть повешенным. Уже тогда Константинопольский патриархат представлял собой цирк «Шапито» на службе у Османской империи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что он торговал метрополиями, а с другой стороны, после того, как на Флорентийском соборе Константинопольский патриарх попытался продать Папе Римскому всю православную церковь целиком, торговля метрополиями в розницу уже выглядела как легкая шалость. Сейчас Вселенский патриархат заявляет, что Дионисий был коррупционером, и во всем виновен лично он, а не Святейший Константинопольский патриархат. Если он разбазарил великие ценности, то почему же после ухода его с занимаемой должности этот Святейший Вселенский патриархат сразу же не отменил его такой порочный Томос? А почему он этого не сделал за 332 года, которые прошли с тех пор? Может быть, потому что Константинопольскому патриарху никто не занес соболей да червонцев? Святейший ведь без них палец о палец не ударит.

Как продали Томос

А разве сейчас Константинопольский патриарх не продолжает торговать Томосом? Сколько Порошенко заплатил Варфоломею за автокефалию? Это не секрет – это обстоятельство мировая пресса обсосала детально. Как говорится, были бы 25 миллионов долларов, а Томос найдется. Именно такую сумму президент Украины 9 апреля вез Вселенскому патриарху: вез, вез, да не довез, не удержался и по дороге Шоколадный Заяц стырил 15 лямов, мол, старику и червонца хватит. По-человечески понять Порошенко можно: ведь не его начальником «томосной» церкви назначают – печалька! И ведь ни одна политтехнологическая сволочь не додумалась совместить должность Президента с должностью Бога на Украине. Вот это был бы ход конем! За это и 30 лямов отдать не жалко. И, что интересно, общественность возмутилась не тем, что Вселенский Патриарх Томосами как пирожками с ливером торгует, а тем, что у «святого человека» «святые долляры» украли. Мол, не хорошо это, не по-божески. Варфоломей обиделся:

прейскурант, так сказать, не выдержан! Начался кулуарный скандал: Томос дедушка зажал и в Киев на празднование 1030-летия Крещения Руси не приехал. Недостающие 15 лямов пришлось донести и еще извиниться, мол, «прости, дед, жадность фраера губит». На что тот весело ответил: «с кем не бывает, мол, бес всегда попутает». Можно себе представить, как Дон Педро мучился, расставаясь с ними. Но зато лед тронулся, и Вселенский Патриарх «аки лев» сражается за автокефалию. Вот что 25 лямов животворящие делают! И неважно, что Украинской Православной Церкви Московского Патриархата автокефалия не нужна. Мы помним: «был бы Томос, а церковь найдется!» Но и до сих пор неясно, кто же именно получит такой долгожданно обещанный вожделенный Томос? У некоторых наблюдателей есть такое ощущение, что Варфоломей решил красиво всех уделать: соорудить на Украине за 25 миллионов церковь для себя-любимого. Если это так, то дедушка – просто гениальный делец.

Что приобрел Варфоломей?

Дело в том, что Томос об автокефалии можно дать лишь канонической, т.е. законной церкви. На Украине таковой является лишь Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Но ей автокефалия не нужна. В связи с этим Дон Педро и Варфоломей решили замутить новую церковь из околоцерковных и псевдоцерковных отбросов, обитающих в таких шарашкиных конторах, как УПЦ так называемого Киевского патриархата и Автокефальная ПЦ. Именно с этой целью 11 октября Синод Вселенского патриарха соорудил писулю, в которой пообещал канонически восстановить в епископском и священническом сане всех раскольников, самозванцев и просто подонков, пострадавших от анафемы РПЦ, включая Филарета Денисенко и Макария Малетича. Ведь лично Порошенко автокефалию не дашь. Поэтому из кого-то придется вылепить некое подобие Церкви. Именно о таких православных псевдоцерквях говорил святой старец Паисий Святогорец Афонский, что они будут богато украшены, но ходить в них будет нельзя, ибо там не будет Бога и благодати. В вышеупомянутом тексте от 11.10.18 говорится, что для предоставления автокефалии в Киеве вводится ставропигия Вселенского Патриархата. Иначе говоря, весь этот создаваемый церковный балаган с клоунами будет подчиняться напрямую Константинопольскому патриархату. Причем, в данной бумажке не пишется о том что именно Филарету или тому же Макарию будет присвоен сан Киевского Митрополита, тем более патриарха. С них лишь сняли анафему, как и со всех остальных раскольников, но не более того. По всем церковным канонам снять анафему может только тот, кто ее наложил. Более того, невозможно создать каноническую церковь на территории уже существующей церкви. Это пустяки! Здесь уже очевидно, что Филаретку явно хотят прокинуть. Он-то сейчас звенит рогами, бьет копытами, рвет на себе рясу в надежде на то, что станет патриархом созданной Варфоломеем псевдоцеркви. Всесвятейшество готовит это место для себя, а пану Денисенко готовится дать ногой под его хитрый зад. У Филарета, видите ли, архиереев больше! Он и вправду решил, что Вселенский Патриарх полез в позорную томосятину только ради того, чтобы соорудить для него каноническую церковь и обеспечить ему тихую и сытую старость! Скрипач не нужен! Для Фанара он не больше, чем бывший митрополит Киевский. Если пришлые инородные «фахивци» занимали министерские посты в украинском правительстве, то почему украинские инородцы не могут управлять той церковью, которую слепит Варфоломей? Если Украина по факту является американской колонией, то почему ее церковь не может иметь колониальный статус? Варфоломей продал Порошенко Томос не только ради 25 лямов: на кону стоит гораздо больший куш! Более 12 тыс. храмов, миллионы прихожан и очень большой ежегодный доход (т.е. все имущество УПЦ МП, до которого они еще не добрались). О таком богатстве нищий Вселенский Патриарх мог только мечтать (не секрет: дедушка очень любит денежные знаки)! Поэтому вся эта Варфоломеевская автокефалия по сути является классическими примером рейдерского захвата, когда законного собственника на основании каких-то исторических баек хотят лишить его собственности. Министр культуры Нищук уже распорядился провести полную инвентаризацию собственности Московского Патриархата – готовят ее к разграблению? В Верховной Раде давно лежат заготовленные антицерковные законопроекты №4128 и 4511. Первый из них позволит отобрать храмы у канонической ПЦ, второй даст возможность властям ограничить ее в правах или даже совсем запретить.