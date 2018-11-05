Преподобный Гавриил Афонский, одесский чудотворец

В самом сердце Одессы – на улице Пушкинской – расположен Свято-Ильинский мужской монастырь с одноименным храмом. В начале 90-х годов прихожане говорили о том, что откуда-то из-под земли, а точнее, из подвала время от времени слышатся странные звуки – как будто кто-то стучит. В то время было известно, что под храмом, в склепе, похоронен строитель этого и некоторых других храмов Одессы архимандрит Гавриил, бывший настоятель Свято-Ильинского скита Святой Горы Афон. Но где именно находится захоронение – никто не знал, т.к. со времени кончины этого угодника Божия и страна, и город, и храм претерпели и революцию, и войны, и разрушение, и восстановление. По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, в 1994 году начались поиски захоронения отца Гавриила, и уже 22 июля его мощи были обретены, а 23 октября состоялось прославление в лике святых. Божественную Литургию и чин прославления преподобного Гавриила Афонского возглавил Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины в сослужении архипастырей и пастырей, а также практически всего монашества Одесской епархии. Так Свято-Ильинский храм стал особым местом, где монашествующие, подвизающиеся в различных обителях, собираются на общую молитву в дни сугубых торжеств.

Но кем же был тот угодник Божий, святые мощи которого обретены столь необычным способом и которые практически сразу начали дарить чудеса всем, с верою ко Господу прибегающим? Будущий святой родился в небогатой семье Киевской губернии в 1849 году в день памяти преподобного Георгия Хозевита и был наречен в святом крещении Георгием. Рано осиротев, он, тем не менее, получил, как бы мы сегодня сказали, среднее образование, особое усердие проявляя при изучении Закона Божия и проводя свободное время в чтении душеполезных книг. В юности Георгий тяжело заболел и дал обет Богу о том, что в случае выздоровления совершит паломничество ко святым местам Киева. Свой обет юный Георгий исполнил, и во время посещения Свято-Успенской Киево-Печерской лавры он был настолько потрясен возможностью прикоснуться к мощам тех великих святых, о которых он читал и слышал, что в душе зародилось желание последовать их примеру, также отречься от мира и его суеты и всецело посвятить себя служению Богу. Побывав дома, Георгий вновь возвращается в Киев и поступает на послушание в Феофанову пустынь. А спустя некоторое время юному послушнику предоставляется возможность посетить Святую Землю и Святую Гору Афон. Поклонившись святыням Иерусалима, Георгий прибывает на Афон. И здесь его вновь ожидает глубокое духовное переживание: безмолвие монахов, их лица, обращенные к земле, пещеры пустынников-молитвенников за весь род человеческий, благолепные обители, строгий уклад монастырской жизни, сама природа святой Горы, как писал святитель Иоанн Златоуст: «Горячая любовь к Тебе и горячее желание Тебя, Господи, охватили этих ангелов. И еще большие возгорелись в них желание и любовь. Ибо не может возжечь так слово, как созерцание дел». Озаренный искрой той Божественной любви, послушник Георгий принимает решение остаться на Афоне в русской Свято-Ильинской обители, куда он и был принят после определенного испытания. Здесь спустя несколько лет будущий преподобный отец принимает монашеский постриг с именем Гавриил. Само имя Гавриил означает «сила Божия». Тезоименитый Архангелу преподобный Гавриил стяжал в своем житии ту Божественную силу, которая совершается в немощи, неся болезни и труды, исполняя послушания, возложенные на него священноначалием Афонского Ильинского скита. А впоследствии был избран наместником этой святой обители.

Наверное, можно сказать так, что этот святой отец по воле Божией прибыл на Святую Гору для того, чтобы она стала ближе для русских людей, живших тогда в одной, единой Родине. Преподобный Гавриил имел особое послушание – до своего назначения наместником Свято-Ильниского скита он был экономом на принадлежащем скиту парусном судне, отходящем ежегодно в Россию для доставки всего необходимого для жизни в Ильинском скиту. Монашеский бриг «Святой Пророк Илия» совершал рейсы между Афоном, Константинополем, Одессой и Мариуполем, где загружался зерном, мукой, волжской рыбой и прочими продуктами. Капитаном корабля был иеромонах, команда состояла из монахов и послушников – уроженцев Херсонской, Курской и других губерний, а мачты были увенчаны золотистыми крестами. Вахта на судне чередовалась с уставным богослужением в палубном храме.

(ФОТО) Так доставлялись грузы на Святую Гору на бриге «Святой Пророк Илия»

На этом же судне в Одессу преподобный привозит и краеугольные камни со Святой Горы, на которых в рекордные сроки – всего за три года – были возведены знаменитые одесские афонские подворья: Свято-Андреевское, Свято-Пателеимоновское и, конечно же, Свято-Ильинское. И Одессу стали называть воротами на Святую Гору и Святую Землю. Здесь паломники, прибывающие со всей России, получали кров и пищу, им помогали оформлять необходимые документы и, наконец, отправляли морем на Святую Землю или на Афон. Однако средств для содержания Афонской Свято-Ильинской обители по-прежнему не доставало. И, теперь уже наместник, архимандрит Гавриил получает Высочайшее разрешение на сбор пожертвований на всей территории Российской Империи. Для этого он привозит со Святой Горы величайшие святыни: частицу Животворящего Креста Господня, чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Млекопитательница» с частицами ризы Христовой и хитона Пресвятой Богородицы, а также левую стопу от мощей святого апостола Андрея Первозванного. И средства были собраны, но их все еще не было достаточно для сооружения нового собора. И в 1901 году, несмотря на болезнь, преподобный Гавриил вновь отправляется в плавание к российским берегам. Посетив подворья в Константинополе, Одессе и Таганроге, архимандрит Гавриил в октябре прибыл в Новониколаевск. 14 октября после Божественной Литургии он почувствовал недомогание. На другой день здоровье ухудшилось. 18 октября причастился святых Христовых Тайн, а 19 октября преподобный отошел ко Господу в Его вечные обители, куда всю земную жизнь так стремилась его душа.

Честные останки его были перенесены в Одессу и 2 ноября погребены в склепе Свято-Ильинского храма, с особой любовью сооруженного преподобным, как точную копию Афонского скитского храма.

«Не может укрыться город, стоящий на верху горы», – говорит святой апостол и евангелист Матфей. Всемилостивый Господь не оставляет род человеческий, но печется о нем и спасает от зла и гибели через Своих избранников – угодников Божиих, открывая их затворы и места погребения. Так был обретен и тот самый склеп, в котором захоронили честные останки преподобного отца, неутомимого труженика, усердного храмостроителя Гавриила Афонского.

И так как практически сразу же после обретения святые мощи начали источать различные чудеса и исцеления, преподобный Гавриил Афонский именуется Одесским чудотворцем. Так же как и святыни, привезенные им, честные останки сохранились, несмотря на все перемены в нашем обществе и стране, а также этой обители. Отметим только, что в безбожные годы храм этого разоренного монастыря был одним из немногих действующих в Одессе, его закрывали, разоряли, вновь открывали при румыно-фашистских оккупантах и вновь закрывали. Сегодня по милости Божией и молитвам преподобного Гавриила монастырь восстановлен и по-прежнему несет свое послушание в мире суеты и скорбей его Свято-Ильинский храм. Каждую неделю по четвергам в 6.30 утра в обители служится акафист преподобному. Эту красивую и благодатную службу возглавляет наместник монастыря – преосвященнейший Виктор, епископ Арцизский.