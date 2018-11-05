Ментальный геноцид или технологии «промывки мозгов»

Различные технологии влияния использовались с далекой древности. С давних пор в истории человечества приоритет отдавался механизмам порождения и удержания сакральности, в тоталитарных государствах – демонстрации лояльности, а сегодня это место прочно занято массовой культурой и журналистикой, однотипно направленных на создание образцовых моделей поведения. Наиболее ярко технология промывная мозгов была исследована европейскими учеными на примере коммунистического Китая во второй половине ХХ в. Китайский термин «хси нао» («промыть мозги») изначально применялся к методикам принудительного убеждения или «исправления мышления», которые использовались для искоренения «феодального» опыта граждан, воспитанных до 1949 г., в дореволюционную эпоху. На Западе подобный термин поначалу использовался в США в 1950-х годах в период Корейской войны при описании тех методов, при помощи которых китайские коммунисты добивались глубоких поведенческих изменений в сознании иностранных заключенных, чтобы подавить волю пленников к сопротивлению. Впоследствии после Корейской войны термин «промывание мозгов» в силу ряда причин наполнился другим содержанием и стал применяться в отношении методик принудительного убеждения, в том числе в отношении использования политической пропаганды и идеологической обработки. Эта фраза была игрой слов с «вымойте сердце», предупреждением, висящим на входе в даосские храмы и призывающим последователям чистить их сердца от нечистых желаний перед входом внутрь.

Исследование феномена «промывки мозгов» в США

В газете Miami Daily News за сентябрь 1950 г. вышла статья Эдварда Хантера «Тактика промывания мозгов принуждает китайцев вступать в ряды Компартии». В ней впервые в истории приводится на английском языке термин «промывание мозгов», который очень скоро стал газетным штампом Холодной войны. Э. Хантер, работая журналистом, являлся сотрудником отдела пропаганды ЦРУ. В 1953 г. директор ЦРУ Алан Даллас писал, что «мозг под коммунистическим влиянием становится фонографом, проигрывающим диск, надетый на его шпиндель посторонним человеком, над которым нет никакого контроля». В своей книге «Промывание мозгов: история мужчин, бросивших этому вызов» (1956 г.) Э. Хантер описал методику промывания мозгов, как «нанесение ущерба разуму путем применения различных средств гипноза и т.д. для того, чтобы стереть память о происходившем и заменить ее новой памятью о том, чего никогда не было в действительности». Согласно Хантеру, процесс является настолько разрушительным для физического и умственного здоровья, что многие из его интервьюируемых полностью не оправились через нескольких лет свободы после китайского плена. Американские психологи Роберт Лифтон и Эдгар Шейн изучали причину большого числа измен присяге американских солдат в китайском плену. Их вывод: «китайцы не занимались никаким систематическим перевоспитанием заключенных, но использовали свои методы принудительного убеждения для того, чтобы разрушить способность заключенных организованно поддерживать моральный дух и пытаться сбежать. Однако китайцы действительно сумели добиться того, чтобы некоторые из заключенных делали антиамериканские заявления, помещая заключенных в жестокие условия физического ограничения и социального отчуждения и затем, предлагая им более комфортные условия, наподобие лучших спальных комнат, лучшего питания, более теплой одежды или одеял. Но даже такие меры принуждения оказались весьма неэффективными для изменения основ мировоззрения у большинства людей: заключенные не принимали коммунистической идеологии. Многие из них старались вести себя так, чтобы избежать вероятной угрозы физического насилия». Они определили принудительное убеждение как «смесь социального, психологического и физического подавления, направленного на то, чтобы вызвать изменения в веровании, мировоззрении и поведении индивидуума: принудительное убеждение может преуспеть при наличии физического элемента заключения, заставляя индивидуума быть в ситуации, когда для того, чтобы выжить, он должен выдержать насильственные попытки принуждения». Такое принудительное убеждение преуспело только на меньшинстве военнопленных, и что конечный результат такого принуждения оставался очень непостоянным, поскольку большинство индивидуумов вернулось к их предыдущему состоянию вскоре после того, как они оставили принудительную окружающую обстановку. Р.Лифтон написал книгу «Контроль мысли и психология тотализма», где определяет технологию «промывки мозгов» как «любую технику, предназначенную для манипуляции человеческим мышлением или действием против его желания, воли или знания индивида». Эти методы стали практиковаться на простых китайских гражданах вскоре после создания КНР, где они имели многоцелевую направленность, выходя далеко за пределы управления людьми в лагерях для военнопленных. Они стремились получить признания, убедить обвиняемых, что они действительно совершили антиобщественные действия, заставить их почувствовать себя виновными в преступлениях против государства, осуществить фундаментальные изменения настроений в отношении строительства нового коммунистического общества, и, наконец, фактически достичь устойчивых изменений в этих жертвах промывания мозгов. Промыватели мозгов стремились к тому, чтобы получить методы, которые разрушили бы индивидуальность человека и его способность в отношении обработки и запоминания информации и в отношении сохранения нравственных ценностей. Выбранные методы включали: доведение людей до животного состояния содержанием их в грязи, лишением сна, частичного сенсорного лишения, психологического преследования, внушения вины, группового социального давления и т.д. Данные издевательские попытки показали, что человеческий разум имеет огромную способность к сопротивлению стрессу и мощную способность к сохранению устойчивости. В тех обществах, где правительство поддерживает усиленный контроль СМИ и системы образования и использует этот контроль для проведения пропаганды в широких масштабах, мощным результатом может стать промывание мозгов большим слоям населения. Это особенно эффективно при апеллировании к националистическим чувствам, в условиях низкой образованности населения и ограниченного доступа к независимым и иностранным СМИ.

Смерть и возрождение при «исправлении мышления»

В своей книге «Технология промывки мозгов» Роберт Лифтон на примере двух иностранцев, доктора Винсента, и отца Лука, заключенных в китайской тюрьме показал, как работает эта технология. «Они приняли участие в мучительной драме смерти и возрождения. Им дано было понять, что «реакционный шпион», попавший в тюрьму, должен погибнуть, а на его месте возникнуть «новый человек», возрожденный по коммунистическому шаблону. Никто из этих людей не инициировал произошедшую с ними драму сам; сначала оба ей сопротивлялись и пытались остаться за ее пределами. Но их среда и окружение не позволяли никаких отступлений: доктор Винсент и отец Лука были принуждены участвовать, втягиваемые в происходящее вокруг них действо. Это проникновение психологических воздействий данной среды во внутренние эмоции индивидуальной личности, возможно, является важнейшим психиатрическим фактом «исправления мышления». Среда оказывает на заключенного непреодолимое давление, в то же самое время допуская лишь очень ограниченный набор альтернатив приспособления к нему. Во взаимодействии человека и среды происходит последовательность шагов или операций – комбинаций манипулирования и реагирования. Все эти шаги вращаются вокруг двух линий поведения тюремщиков и двух требований: колебания между грубым давлением и снисходительностью и требований исповеди и перевоспитания. Физическое и эмоциональное давление вызывает символическую смерть; снисходительность и развертывающаяся исповедь являются мостом между смертью и возрождением; процесс перевоспитания, наряду с окончательной исповедью, создает переживание возрождения. Смерть и возрождение, даже будучи символическими, затрагивают все существо человека, но особенно ту его часть, которая имеет отношение к привязанностям и верованиям, к ощущению бытия в качестве конкретной личности, в то же самое время связанной с группами других людей и являющейся их частью – или, другими словами, к чувству внутренней идентичности».

Штурм идентичности

По словам Лифтона: «С самого начала доктору Винсенту говорили, что на самом деле он не был врачом, а все, чем он себя считал, было просто личиной, под которой он скрывал свое истинное лицо. Отцу Луке говорили то же самое, особенно относительно сферы, которая была для него драгоценнее всего – католической религии. Это утверждение поддерживалось всеми физическими и эмоциональными нападками первоначальной стадии заключения: дезориентирующие, но обвиняющие допросы; унижающие занятия «борьбой»; мучительные оковы; и более непосредственное физическое насилие. И доктор Винсент, и отец Лука начали утрачивать понимание того, кто они. Каждый ощущал, что его чувство собственного «я» становится аморфным и бессильным и все более подпадает под контроль тех, кто намерен в будущем заново это «я» пересоздать. Каждый в какой-то момент оказался готов не только сказать все, что угодно тем, кто держал его в неволе, но и быть тем, кем они потребуют. Каждого довели до состояния не полностью человеческого и все же не совсем животного, состояния более уже не взрослого и, однако, не совсем ребенка. Взрослый человек был поставлен в положение младенца или недочеловека, беспомощного существа, управляемого большими и более сильными «взрослыми» или «инструкторами». Помещенный в эту регрессивную позицию, заключенный чувствовал себя лишенным силы, власти и индивидуальности, присущей взрослому существованию. У обоих началась интенсивная борьба между взрослым человеком и сотворенным тюремщиками ребенком-животным, борьба против регресса и дегуманизации. Но каждая попытка со стороны заключенного подтвердить взрослую человеческую сущность и выразить собственную волю («Я – не шпион. Я – доктор»; или «Это, должно быть, ошибка. Я – священник, я говорю правду») рассматривалась как проявление сопротивления и «неискренности» и вызывала новые угрозы и нападки. Они испытывали сильное внешнее давление, ведущее к некоей форме внутренней капитуляции – отказу от личной автономии. Атака на автономию и идентичность простиралась даже на сознание, с той целью, чтобы люди начали существовать на уровне, который не был ни сном, ни бессонницей, а скорее промежуточным гипнотическим состоянием. В этом состоянии заключенные не только с большей готовностью открывались постороннему влиянию, но были также восприимчивы к разрушительным и агрессивным импульсам, возникающим в них самих. Этот подрыв идентичности и есть тот удар, посредством которого заключенный «умирает для мира», предпосылка для всего последующего».

Создание чувства вины

Лифтон писал: «Послание о виновности является экзистенциальным (как сегодня: «ты являешься виновным!»), так и психологически императивным («ты должен научиться чувствовать себя виновным!»). По мере того как этот индивидуальный потенциал вины начал использоваться, у тебя уже нет иного выбора, кроме как испытывать – сначала неосознанно, а затем сознательно – ощущение своей греховности. Ты настолько проникся атмосферой вины, что внешние обвинения в преступлениях слились с субъективными ощущениями греховности – неправильных поступков. Чувство негодования, которое в такой ситуации могло послужить источником силы, было недолговечным; оно постепенно уступило ощущению, что наказания являются заслуженными и следовало бы ожидать более сурового из них. Создавая свои первоначальные ложные исповеди, начинаешь признавать роли преступников. Постепенно зарождается внутренний голос, все громче твердивший: «Это моя греховность, а не их несправедливость заставляет меня страдать – хотя я еще не знаю полную меру своей вины». В этот момент их вина была все еще рассеянной, неопределенной и все же глубоко проникающей совокупностью чувств, которую мы можем назвать беспричинным ощущением вины. Лука это сформулировал: «Они пробовали внушить нам комплекс вины. Мой комплекс заключался в том, что я виновен.... Я – преступник – таково было мое ощущение днем и ночью»».

Предательство самих себя

Главное, что выделяет Лифтон, – это предательство самих себя, своих ценностей, убеждений и т.д. «Чувство вины и стыда ставило их в положение тех, кто ниспровергает основные структуры собственных жизней. Их заставили отречься от людей, организаций и стандартов поведения, сформировавших матрицу их предыдущего существования. Их заставили предать не столько друзей и коллег, сколько жизненно важную сердцевину самих себя. В рамках причудливой этики тюремной среды заключенный, как нам промывают мозги почти не осознавая этого, оказывается нарушающим наиболее священные нормы личной этики и поведенческих стандартов. Хотя существует постоянная напряженность между сдерживанием и предоставлением воли своим чувствам, некоторая доля предательства в отношении самих себя быстро начинает казаться путем к выживанию. Но чем большая часть «я» принуждается к предательству, тем сильнее соучастие с тюремщиками; именно таким образом они устанавливают контакт с любыми подобными тенденциями, уже существующими у самого заключенного, – с сомнениями, антагонизмами и двойственными отношениями, которые каждый из нас скрывает под поверхностью своей лояльности. Эти узы предательства между заключенным и средой могут развиваться до момента, когда человеку начинает казаться, что больше ему ничего не осталось; путь назад становится все более и более трудным».

Итоги

Не тоже ли самое делают с нами сегодня? Нам пытаются «исправить» мышление и сделать из нас «украинцев», заставить всех поголовно говорить на мове, засунуть в прокрустово ложе узколобых представлений, характерных для титульной нации, т.е. этническим галичанам, за которыми стоит Госдеп США. Сегодня нас уже объявили преступниками. Нам пытаются навязать чувство вины, вбить в голову комплекс национальной и расовой неполноценности: мол, «вы – русские и от вас все беды». 75 лет назад примерно тоже самое говорили о евреях. Мы прекрасно помним, что это закончилось «Освенцимом». Но те, кто все это делает сегодня, тоже прекрасно помнят это, и им нужен тот же результат: миллионы погибших и искалеченных судеб. Что нам с этим делать сегодня? Единственный конструктивный выход: изучать опыт предыдущих аналогичных практик пропагандистского воздействия на массовое общественное сознание с целью переделать по своим лекалам нашу идентичность вопреки нашему желанию и, исходя из этого опыта, вырабатывать ментальный антидот против разрушительных атак таких психовирусов на наше бедное мышление. Если мы не займемся историей, то история займется нами. И мы ею не занимались. С самого начала нам говорили, что на самом деле мы – русскоязычные, т.е. как бы и не русские, а так – второй сорт. У нас, русскоязычных, нет своей культуры, идентичности, своих философов и лидеров, своей политической партии, которая бы защищала наши интересы. Мы вообще НИКТО, нас вообще не существует, мы – как бы в культурном вакууме. И мы пассивно с этим примерились. Когда нас начали при Ющенко заставлять говорить на мове, то мы инфантильно согласились с их правотой: «да, все правильно – ну, мы же живем на Украине и, поэтому, должны знать украинский». У нас было чувство вины, что мы не знаем мову. Но штурм нашей идентичности начался еще раньше, в середине 1990-х. Мы сами «сдали» чувство собственного «Я»: мы перестали верить в то, кем мы являемся. А мы и сами не знали, кто мы. А им только этого и надо было! Мы предали самих себя и согласились на то, что мы некий «недонарод». Мы как бы политэмигранты в своей стране – точнее нас превратили в таковых, и мы не возражали: нам было все равно, а о будущем мы не думали! Но тех, кто с упоротостью одержимого строил проект «Украина», это полностью устраивало: мы – аморфная масса доверчивых обывателей, избалованных Советским Союзом и его социальным государством, не давшим себе труд заметить, что СССР давно, 27 лет назад кончился! Мы до сих пор думаем, что нас будут холить и лелеять, носится с нами и нашими интересами. Но ситуация принципиально изменилась: в националистическом государстве «Украина» нас просто утилизируют военным способом на Донбассе. США собираются это делать в промышленных масштабах в грядущей третьей мировой войне. Мы для них – просто грязь под ногами. Сюда же относится жилищно-коммунальный геноцид, мовный этноцид русских и геноцид пенсионеров. Зачищаются целые классы населения с «совковым менталитетом» с целью полностью изменить идентичность и превратить в новых украинцев. Сегодня они начали разрушать Церковь. Это живое ядро нашей идентичности, и мы опять позволяем им это делать. Мы снова предали себя! Не встречая препятствия на своем пути, они наглеют и усиливают свои атаки на самое ценное для нас. Они хотят, чтобы мы умерли как русские и родились как украинцы с новым набором ценностей и убеждений, т.е. прошли «исправление мышления» по китайскому методу «промывки мозгов». Получится ли у них? Поживем – увидим.