PALALA MEGA SHOW - зажжет сердца! АНОНС

В МЦКиИ (Октябрьском дворце) 10 и 11 декабря 2018 состоится грандиозное шоу PALALA MEGA SHOW Натальи Валевской, которое зажжет сердца всех и каждого!

Свою карьеру талантливая певица начала 22 года назад, а в роли профессиональной артистки Наталья Валевская работает более 15 лет. Всеукраинскую популярность певица получила после победы в телевизионном проекте «Шанс» в далеком 2005, в том же году в Британии она получила премию UBN AWARD в номинации «Открытие года». Эти два события открыли для нее двери в мир шоу-бизнеса. За долгие годы упорного труда Наталья получила десятки наград, среди которых «Хрустальный микрофон», премия и золотая звезда в конкурсе Примадонны Аллы Пугачевой «Алла ищет таланты», «Шлягер года», Гран-при в международном конкурсе эстрадных исполнителей «Море друзей» и много других. Между престижных наград и громких премий сама VALEVSKAYA выделяет больше той, которая заставляет ее чувствовать гордость за свою деятельность - награда «Любовь зрителя». Пять студийных альбомов, концерты и выступления на крупнейших сценах мира, гастроли, престижные награды и премии - более чем за 20 лет творческой работы Валевская стала любимицей миллионов людей, и в юбилейном шоу PALALA MEGA SHOW она намерена продемонстрировать все свое мастерство и талант!

Грандиозность события гарантируют известные режиссеры. Выступления VALEVSKAYA с успехом прошли в Греции, Голландии, Великобритании, Египте, Китае, Австрии, Франции, Польши, Италии, Испании, Казахстане, Беларуси. Современное звуковое оборудование обеспечит мощный и качественный звук, как на концертах мировых звезд. Невиданные образы и экстравагантные костюмы от дизайнеров, визажистов с мировым признанием. Световое шоу, незабываемые декорации, яркие спецэффекты, совершенно разные стили хореографических постановок, огромные светодиодные экраны и более 100 талантливых исполнителей, среди которых будут победители шоу талантов не только Украины, но и мира, объединятся ради юбилейного шоу, обеспечат незабываемые впечатления каждому зрителю.

PALALA MEGA SHOW прозвучит со сцены Октябрьского дворца самыми популярными хитами, а также еще неизвестными, новыми композициями VALEVSKAYA. Саунд-продюсеры шоу обещают продемонстрировать любимые песни в совершенно новом видении, а всем гостям концерта советуют настроиться на танцевальное настроение, ведь шоу прозвучит в зажигательном ритме!