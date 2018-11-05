На заседании парламентского комитета по угольной промышленности и энергетике несколько часов обсуждались вопросы состояния украинских шахт и погашения долгов по заработной плате шахтерам. Министр угольной промышленности и энергетики Игорь Насалик сказал, что себестоимость добываемого украинскими шахтерами угля выше той цены, за которую можно продать этот уголь. И министерство может выделять на заработную плату только ту часть от реализации, которая остается после погашения затрат на оплату потребленной шахтами электроэнергии и от подготовки забоев к работе. Участники заседания профильного комитета сослались на то, что некоторые шахты оснащены по самым современным требованиям. Так почему бы не сделать то же самое и с другими предприятиями? Игорь Насалик сообщил, что речь идет о частных шахтах предприятия «Детек», которыми владеет Ренат Ахметов. Он действительно модернизировал свои шахты. Но для модернизации государственных шахт необходимы бюджетные вливания. А государство необходимых для этого средств не выделяет.

На заседании состоялся обстоятельный разговор о будущем угольной промышленности в Украине. Участники дискуссии ссылались на британский опыт закрытия шахт и предоставления шахтерам новых рабочих мест. Но для этого опять-таки нужны государственные средства. Поскольку решение подобной задачи напрямую зависит от благосостояния страны. Итоги заседания один из его участников подвел такими выстраданными словами: уголь спасет Украину, если Украина спасет уголь.