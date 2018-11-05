Кто в лес, кто по дрова

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал весьма странное заявление. Дипломат призвал украинцев воздержаться от поездок в Беларусь на том основании, что в этой стране им может угрожать опасность. Ранее постоянный представитель Украины в Совете безопасности ООН Ильченко неоднократно упрекал Беларусь в том, что она голосует не в пользу Украины. Противоположное мнение обо всем этом можно составить после Первого украино-белорусского регионального форума, в котором приняли участие Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Украины Петр Порошенко. На форуме в Гомеле было заключено контрактов почти на 4 млрд. долларов. Состоялись масштабный бизнес-форум, выставка современных белорусских товаров, в том числе знаменитых карьерных «Белазов», минских троллейбусов, тракторов и комбайнов производства завода Гомсельмаш. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда будет для Украины добрым соседом. И что с севера в Украину никогда не придет опасность. Если мы и приедем в Украину, то не на танках, а на тракторах и комбайнах, сказал Лукашенко. А Президент Украины Петр Порошенко искренне поблагодарил Александра Григорьевича за помощь и поддержку и заявил, что граница Украины и Беларуси отныне будет линией дружбы. В свете всего этого возникает вопрос: кто же был неправ в своих заявлениях – Ильченко, Климкин или белорусские дипломаты, которые опровергли сказанное Климкиным? Создается впечатление, что в украинских верхах левая рука не знает, что делает правая, и кто идет в лес, а кто по дрова.