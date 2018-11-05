Генеральный прокурор Юрий Луценко грозится уйти в отставку

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаёт в отставку.

Об этом он заявил в Верховной Раде во время доклада о расследовании убийства херсонской евромайдановской активистки Екатерины Гандзюк.

«Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте рассмотрите этот вопрос. Прошу это рассмотреть на этой неделе», — сказал Луценко.

Напомним, Юрий Луценко, не имея юридического образования, занял должность генерального прокурора Украины в мае 2016 года. Ради этого назначения Верховная Рада внесла изменения в действующее законодательство, отменив требование об образовании и правовой опыт.