В Черноморский порт прибыло судно подвергшееся нападению нигерийских пиратов

Сухогруз Glarus (флаг Швейцарии, IMO 9220471), который недавно подвергся нападению нигерийских пиратов, сейчас стоит под погрузкой в порту Черноморска.

Он прибыл еще 4 ноября из порта Такоради (Гана).

В конце сентября сухогруз вышел с грузом пшеницы из Лагоса и следовал в нигерийский порт Харкорт. На юго-западе от острова Бонни его взяли на абордаж пираты.

Преступники захватили 12 членов экипажа из 19, одним из которых оказался одессит Валерий Зубицкий. По сведениям «Думской», семеро счастливчиков просто не поместились в пиратскую лодку, поэтому их оставили на борту.

Детали освобождения моряков пока держатся в секрете, но, по всей видимости, судовладелец, швейцарская компания Massoel Shipping, просто выкупил экипаж у пиратов.Наш земляк вернулся домой несколько дней назад, он здоров.