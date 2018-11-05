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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Одессе разыскивают мужчину, который подрезал пенсионера

Категория: Новости

В Одессе разыскивают мужчину, который подрезал пенсионера

  В Одессе разыскивают 29-летнего Дмитрия Колдарара. Полиция подозревает, что он с ножом напал на 61-летнего одессита. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Разыскиваемый - уроженец села Ульяновка Николаевского района. Его рост около 185 см, мужчина худощавый, имеет светло-русые вьющиеся волосы, бороду и серые глаза.

По данным полиции, он нанес одесситу ножевые ранения, от которых пожилой мужчина скончался.

«Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения данного гражданина, просьба сообщить по телефонам: (048) 723-34-74, (094) 948-02-61 или 102», - обратились в полиции.

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Источник: Пушкинская



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