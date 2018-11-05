В Одессу приехали представители 4 стран

Сегодня, 7 ноября, в Одессе начал работу Форум Черноморского пограничного сотрудничества. В нём принимают участие руководители пограничных и береговых охран прибрежных стран региона, в частности Украины, Турецкой Республики, Румынии, Грузии и Республики Болгария.

Украина уже в третий раз принимает Форум Черноморского пограничного сотрудничества.

Отметим, что страны договорились активно сотрудничать по вопросам противодействия терроризму, распространению оружия массового уничтожения, контрабанде и нелегальной миграции, а также обеспечивать безопасность навигации, охрану биологических ресурсов и координировать усилия в поисково-спасательных операциях.

Во время Форума стороны обсудят состояние сотрудничества и перспективы партнерства, а также прогнозируемые вызовы и угрозы безопасности в Черноморском регионе. Важными вопросами станут консолидация усилий во всех направлениях, учитывая последние события и существующие проблемы.