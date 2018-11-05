В связи с проведением аварийных работ в Одессе ряд улиц остались без водоснабжения

Об этом сообщает пресс-служба филиала «Инфоксводоканал».

Аварийные работы ведут для устранения течи водопровода на Бабеля. Вода пропала еще в 11 часов утра у потребителей: Бабеля, Дальницкая.

Её обещают вернуть к четырем часам вечера. Состоянием на 12:35 работы завершены на 22%.

Аварийные работы ведут для устранения течи водопровода на пересечении Раскидайловской и Балковской. Отключили воду около 11 часов утра, а вернуть обещают к шести часам вечера. На данный момент работы завершены на 18%. Без воды остается Раскидайловская.