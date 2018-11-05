 
Информация к новости
  • Просмотров: 95
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В связи с проведением аварийных работ в Одессе ряд улиц остались без водоснабжения

Категория: Новости

В связи с проведением аварийных работ в Одессе ряд улиц остались без водоснабжения

  Об этом сообщает пресс-служба филиала «Инфоксводоканал».

Аварийные работы ведут для устранения течи водопровода на Бабеля. Вода пропала еще в 11 часов утра у потребителей: Бабеля, Дальницкая.

Её обещают вернуть к четырем часам вечера. Состоянием на 12:35 работы завершены на 22%.

Аварийные работы ведут для устранения течи водопровода на пересечении Раскидайловской и Балковской. Отключили воду около 11 часов утра, а вернуть обещают к шести часам вечера. На данный момент работы завершены на 18%. Без воды остается Раскидайловская.


Источник: Область.Онлайн



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 