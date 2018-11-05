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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Подозреваемую в убийстве 4-месячного сына отправили в СИЗО

Категория: Новости

Подозреваемую в убийстве 4-месячного сына отправили в СИЗО

  Котовский горрайонный суд Одесской области избрал меру пресечения в виде содержания под стражей женщине, которая подозревается в убийстве собственного ребенка.

Напомним, в Подольске от асфиксии умер 4-месячный малыш. Полиция подозревает его мать в убийстве. На допросе женщина рассказала, что ночью ребенок сильно плакал. Она закрыла рукой рот сына, чтобы он не кричал. Младенец затих и, как выяснилось позже, умер.

Открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст. 115 УК Украины. Женщине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы, или пожизненное лишение свободы.


Источник: Odessa online



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