В Одессе на два дня выключат светофор на Балковской

С 7 до 9 ноября будет отключен светофорный объект на перекрестке улиц Балковской и Заньковецкой.
На объекте буду проводиться работы по замене оборудования. Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными на данном перекрестке.
Категория: Новости
С 7 до 9 ноября будет отключен светофорный объект на перекрестке улиц Балковской и Заньковецкой.
На объекте буду проводиться работы по замене оборудования. Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными на данном перекрестке.