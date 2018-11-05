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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одессе на два дня выключат светофор на Балковской

Категория: Новости

В Одессе на два дня выключат светофор на Балковской

  С 7 до 9 ноября будет отключен светофорный объект на перекрестке улиц Балковской и Заньковецкой.

На объекте буду проводиться работы по замене оборудования. Просим участников дорожного движения быть предельно внимательными на данном перекрестке.


Источник: ГРАД



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