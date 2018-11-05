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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В Одесской области выявлена мошенническая схема поставок медицинского кислорода

Категория: Новости

В Одесской области выявлена мошенническая схема поставок медицинского кислорода

  Пресс-центр Прокуратуры Одесской области сообщает об объявлении подозрения руководству фармацевтической компании и сообщникам, которым инкриминируют фальсификацию лекарств.

Сумма, заработанная мошенниками, составила больше 2 миллионов гривен.

Так, после проведённых следственных мероприятий оказалось, что компания поставляла во многие медицинские учреждения Одесского региона псевдо-медицинский кислород. Вместо медицинского редкостного — они поставляли в больницы технический.

Больше 15 коммунальных предприятий воспользовались услугами мошенников. Среди них — роддома, больницы, детские отделения.

Открыто уголовное производство по статьям 321-1 и 191 Уголовного кодекса Украины.


Источник: Область.Онлайн



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