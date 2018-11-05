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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одесской области с начала недели к отоплению подключено 100% больниц и более половины жилых домов

Категория: Новости

В Одесской области с начала недели к отоплению подключено 100% больниц и более половины жилых домов

  «Сегодня в каждую из 125 больниц подается тепло. Как и в более половины жилых домов, школ и детских садов.

Кроме того, отопительный сезон должен вовремя начаться и в проблемном Теплодаре. Номинации на газ город получил», - рассказал директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской ОГА Антон Шалыгайло.

В частности, к теплоснабжению уже подключено 1235 учреждений социальной сферы, что составляет 67,1% от общего количества. Среди них - все больницы, а также 520 дошкольных и 590 учебных заведений региона.

Напомним, в Ананьевском районе отопительный сезон начался 16 октября.

В Болградском районе отопительный сезон стартовал 22 октября.


Источник: Правда за Одессу



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