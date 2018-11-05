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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одесской области грабители ударили подростков электрошокером и отобрали телефоны

Категория: Новости

В Одесской области грабители ударили подростков электрошокером и отобрали телефоны

  В Одесской области задержали двоих 22-летний парней, которые ограбили подростков 14-ти и 15-ти лет, применив при этом электрошокер. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Инцидент произошел на железнодорожной остановке одного из дачных массивов Лиманского района. Мужчины подошли к парням с ненавязчивой беседой и решили их ограбить.

Пострадавшие сразу обратились в полицию и за несколько часов подозреваемых удалось задержать.

По факту разбоя открыли уголовное производство. Сейчас злоумышленники находятся в СИЗО.


Источник: Пушкинская



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