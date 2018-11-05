В Одессе ушёл в отставку судья Малиновского суда

Сергей Владимирович Журик уволен с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.

Такое решение принял Высший совет правосудия 6 ноября 2018 года.

Журик ушёл в отставку по собственному желанию.

Напомним, что он входил в коллегию, которая рассматривала дело обвиняемых в событиях 2 мая 2014 года, и оправдала их. Кроме того, Сергей Журик является председательствующим судьёй по делу Гасанова, которого обвиняют в убийстве одесского боксёра Лащенко, и возглавлял коллегию по делу бывшего милиционера Голодка, который устроил беспорядки у Ширяевского районного суда.