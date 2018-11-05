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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Кабинет министров признал самодостаточной громаду Белгород-Днестровского района

Категория: Новости

  На территории Белгород-Днестровского района сформированы 4 объединенные территориальные громады.

Одна из первых в районе и Одесской области была создана Маразлиевская ОТГ. В октябре прошлого года состоялись первые местные выборы в Шабовскую и Староказацкую ОТГ.

Практически в канун Нового 2017 года выборы прошли и в Мологовской ОТГ.

Недавно созданные громады были признаны самодостаточными, за исключением Мологовской ОТГ.

7 ноября Правительство приняло распоряжение о признании самодостаточными 52 объединенных территориальных громад, в которых первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов состоялись в 2017-2018 годах. Об этом сообщили в Одесском Центре развития местного самоуправления.

Согласно данному распоряжению, Мологовская ОТГ признана самодостаточной громадой.


Источник: Портал Б-Днестровский



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