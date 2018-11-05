Кабинет министров признал самодостаточной громаду Белгород-Днестровского района

На территории Белгород-Днестровского района сформированы 4 объединенные территориальные громады.
Одна из первых в районе и Одесской области была создана Маразлиевская ОТГ. В октябре прошлого года состоялись первые местные выборы в Шабовскую и Староказацкую ОТГ.
Практически в канун Нового 2017 года выборы прошли и в Мологовской ОТГ.
Недавно созданные громады были признаны самодостаточными, за исключением Мологовской ОТГ.
7 ноября Правительство приняло распоряжение о признании самодостаточными 52 объединенных территориальных громад, в которых первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов состоялись в 2017-2018 годах. Об этом сообщили в Одесском Центре развития местного самоуправления.
Согласно данному распоряжению, Мологовская ОТГ признана самодостаточной громадой.