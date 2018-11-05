Одессит упал с третьего этажа вместе с частью старого балкона в центре города

Со слов пострадавшего, обрушение произошло еще 19 октября, но осталось без внимания. Мужчина рассказал, что вечером вышел на балкон квартиры. Внезапно часть балкона обвалилась, увлекая хозяина за собой.

Упав с третьего этажа, мужчина получил серьезную травму – перелом позвоночника. В данное время он проходит лечение в одиннадцатой больнице.

«Лечение дорогое, и я сам его оплачиваю. Падение зафиксировано в ГСЧС, полиции и скорой», — рассказал Александр.

Судя по фотографиям с места обрушения, житель старого дома сначала упал на навес расположенного под домом кафе, что немного смягчило падение, и он остался жив.