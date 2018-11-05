Последствия пожара на заводе "Дельта Вилмар" в порту Южный

Пожар на маслоперерабатывающем заводе "Дельта Вилмар" на территории порта Южный тушили 11 часов.

По информации самой компании, во время пожара произошла утечка аммиака из холодильников. Поэтому, на всякий случай, работников с ближайших предприятий также эвакуировали. От ГСЧС было задействовано 24 единицы пожарно-спасательной техники и 134 человека личного состава. ГП МТП Южный выделил автобусы для эвакуации людей, автобус-газоспасатель, два пожарных расчета, автотранспорт и два буксира. Предоставил технику и Одесский припортовый завод.

Именно эти два предприятия наиболее оперативно отреагировали на чрезвыйчайную ситуацию в порту. Как сообщил в комментарии ЦТС начальник Администрации морского порта Южный Максим Широков, все сработали слаженно, и в 00:25 7 ноября порт снова открыли для судоходства. В 7 часов утра этого же дня пожар был полностью ликвидирован, о чем сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

"Дельта Вилмар" занимается двумя направлениями деятельности - перевалкой подсолнечного масла и переработкой тропического. В первом случае - экспортирует товар, во втором - импортирует. Пожар коснулся как раз второго предприятия, которое занимается импортом тропического масла. Согласно данным ЦТС, по импорту тропического масла "Дельта Вилмар" занимает львиную долю рынка - более 70%. Если быть более точными, то за 9 месяцев 2018 года компания импортировала 162 тыс. т тропического масла из 221 тыс. т всего украинского импорта этого продукта. Остальную доля рынка покрывает Одесский морской порт. Сложившаяся ситуация, очевидно, скажется на поставках импортного масла и повлияет на долю "Дельта Вилмар" на рынке.

А вот на экспорте масла пожар никак не отразился. По нашим данным, огонь не затронул терминал, который занимается перевалкой подсолнечника. "Дельта Вилмар" в экспорте подсолнечника занимает долю в 9% и по результатам 9 месяцев 2018 года перевалила 324 тыс. т из 3,6 млн т общего экспорта.

В акватории порта Южный, помимо "Дельта Вилмар" работают ГП МТП Южный, Одесский припортовый завод, "Бориваж", ТИС и другие стивидоры. Сложившаяся ситуация на работу остальных компаний не повлияла. В ГП МТП Южный нам рассказали, что предприятие работает в штатном режиме. С производственной точки зрения сбоев не наблюдается, ведь МТПЮ находится на достаточном удалении от завода "Дельта Вилмар". Вместе с тем, здесь отметили, что ночь для ГП МТПЮ выдалась напряженной в том смысле, что госстивидор направил всю свою имеющуюся технику для тушения пожара и вывоза людей с соседних предприятий, в том числе с ТИС.

В ТИС также сообщают, что работают в привычном режиме. "Очень надеемся, что последствия пожара DW сможет устранить как можно быстрее, и готовы всячески содействовать коллегам в процессе восстановления", - сообщили в пресс-службе.

Причину возгорания еще предстоит выяснить. Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области по этому поводу пока что не дала свою позицию. Максим Широков отмечает, что это производственная ситуация. "Это вопросы пожарной безопасности или техники, думаю, что компания разберется, что произошло на самом деле. Это внештатная ситуация, которая может случиться на каждом предприятии", - отметил он.

Тут стоить заметить, что пожар стал для "Дельта Вилмар" еще одним испытанием в череде неприятных событий, во взаимосвязь которых верить не хотелось бы. Так, в ноябре 2016 года компанию "трясли" люди в масках, как позже оказалось - сотрудники Государственной фискальной службы.

Уже в январе текущего года недоброжелатели проявили себя в виде "благотворителей", вернее, псевдоблаготворителей. После того как "Дельта Вилмар" анонсировала инвестиционной план по строительству завода стоимостью 150 млн долларов в Южном, компания получила письмо от некой благотворительной организации с предложением за плату "содействовать в решении вопросов с неправомерными действиями правоохранительных органов", однако оставила это письмо без ответа.

"К нашему удивлению через месяц мы получили информацию, что эта организация обратилась к премьер-министру с требованием прекратить строительство завода в порту Южный, которое мы планировали. Потом с периодичностью несколько писем в месяц эта организация начала жаловаться на нас президенту, органам ГФС, таможенной службе, другим структурам. К нам постоянно приходили инспекторы с проверками", - рассказывал глава совета директоров "Дельта Вилмар" Дхруба Чаран Панда.

Как сегодня выяснилось, были проверки на заводе и совсем недавно. Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак проинформировал, что экологическая инспекция во время плановой проверки на предприятии в сентябре 2018 года выявила серьезные нарушения в цехе завода, на котором начался пожар.

"В сентябре государственная экологическая инспекция проверяла это предприятие, были зафиксированы серьезные нарушения, после чего был подан иск в суд по прекращению деятельности того цеха, с которого вчера начался пожар. К сожалению, система через остановку в судах не сработала", - сообщил О.Семерак в среду на заседании Кабинета министров.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян со своей стороны отметил, что эта ситуация поднимает вопрос о проведении дополнительных проверок на инфраструктурных объектах. "Пожар ликвидирован, угроз ни городу, ни людям нет. Но эта ситуация ставит нас перед фактом, что мы вынуждены провести дополнительную проверку всех инфраструктурных объектов", – заявил министр.