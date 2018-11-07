В течение 2017 в Чёрном море предупредили незаконную миграцию 524 человек, в этом году пока ни одного

Такие результаты Черноморского пограничного сотрудничества, в котором участвуют Украина, Румыния, Болгария, Грузия и Турция.

В среду представители всех этих стран встретились в Одессе для участия в форуме. В 2019 председательствовать в сотрудничестве будет именно Украина. Главными темами для обсуждения в течение двух дней станут противодействие терроризму, контрабанде наркотических веществ и оружия, незаконной добыче природных ресурсов и нелегальной миграции морем.

«По этим случаям были решены вопросы только на базе сотрудничества стран Черноморского бассейна. По этим фактам очень хорошо сотрудничество показали коллегии из Болгарии и Турции», — рассказал генеральный инспектор погранслужбы Румынии Адриан Попеску.

Россию — шестую страну, которая имеет доступ к Чёрному морю, не приглашают к участию в форуме с 2015 года. Более того, агрессия этого государства против Украины заставила пересмотреть и изменить подходы к защите своих границ всех участников Черноморского сотрудничества.

«Нам предоставляется информация по незаконному заходу судов и нас коллеги поддерживают. И все вопросы, касающиеся в том числе незаконной добычи, мы фиксируем. Все эти материалы направляются в международные суды», — отметил глава Госпогранслужбы Украины Пётр Цигикал.