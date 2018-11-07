В Малиновском районе проходят продовольственные ярмарки

В Малиновском районе проходят широкомасштабные продовольственные ярмарки для граждан. Традиционно подобные акции с оптовыми ценами на товары проводят активисты Украинской морской партии Сергея Кивалова.

На ярмарке можно было приобрести все, что необходимо значительно дешевле, чем в магазинах. Без розничной наценки, все желающие покупали продукты, от сезонных овощей и фруктов к мясу и молочных изделий.

Свою продукцию в Малиновский район города Одессы привезли фермеры из Одесской и Винницкой области.

Вот как комментирует это мероприятие председатель Малиновской районной организации Украинской морской партии Владимира Корниенко:

В наше сложное время малообеспеченным людям с их низкими пенсиями и доходами просто не выжить. Украинская морская партия Сергея Кивалова неоднократно организовывает мероприятия для поддержки таких людей. Бесплатная юридическая и стоматологическая помощь, индивидуальная поддержка в тяжелых жизненных ситуациях - все это УМП готова оказывать нашим горожанам. И эта сельскохозяйственная ярмарка - такой же поддерживающий шаг. Люди имеют возможность здесь закупить и овощи, и крупы, и масло на зиму по низким ценам. И мясомолочные продукты им тоже доступны здесь по оптовой цене, существенно ниже магазинной или рыночной.

На ярмарке также, традиционно для Украинской морской партии, осуществлялась раздача бесплатных очков для пенсионеров. Начатая когда-то по личной инициативе лидера политической силы, народного депутата Украины Сергея Кивалова, подобная помощь оказалась очень востребованной среди пожилых и малообеспеченных горожан.

Также все желающие могли получить без оплаты хлеб, это также одна из инициатив УМП. Так Украинская морская партия в очередной раз выражает поддержку своим избирателям, неотступно следуя своему обещанию помогать горожанам делом вне зависимости от того, грядут или не грядут очередные выборы. УМП - партия реальных дел и планомерной работы.



Отметим также, что активисты партии реализуют программы по замене окон в парадных многоквартирных домов, установление придомовых лавок, ремонта крыш и решают другие насущные проблемы по обращениям граждан. Также отметим, что лидер партии, народный депутат Украины Сергей Кивалов направил депутатский запрос премьер-министру с требованием повысить прожиточный минимум и минимальную пенсию. Согласно последним социологическим исследованиям, проведенных среди одесситов, более 78 процентов пожилых людей поддерживают такую инициативу.