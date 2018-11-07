Санаторий "Красные зори" признали историческим местом

Консультативный совет по вопросам культурного наследия области проголосовал за то, чтобы территория санатория "Красные зори" была внесена в реестр памятников местного значения как историческое место.

Как сообщает корреспондент Украинской Службы Информации, участок под санаторием недавно отвели строительной компании ООО "Будлайф инвест" по адресу Бернардацци, 4/6.

По словам депутата горсовета Ольги Квасницкой, в Зонинге эта территория указана как зона рекреации, что в то же время позволяет строить на этой земле санаторные учреждения. Но они могут быть такими формально, а на деле апартаментами-квартирами.

Как рассказала разработчик охранной документации Наталья Мотырева, место это исторически важное для Одессы, так как здесь проходили бои во время Крымской войны, а также был монастырь со скитами и захоронениями как известных одесситов, так и монахов.

В том числе, здесь были похоронены архитектор Дмитренко, брат выдающегося ученого Мечникова, мать академика Филатова, участники обороны Одессы во время Крымской войны и многие другие.

Место это многое еще скрывает. Так не изучены катакомбы и зарыта береговая батарея, - пояснила она.

Общественник Владислав Балинский пояснил, что место должно стать парком, так как оно уникально – здесь растет семь краснокнижных пород деревьев, в том числе 150-летний дуб редкой породы. Всего экологи насчитали ценных 430 деревьев. Потому в перспективе можно отнести территорию к природно-заповедному фонду.

Ценность представляют также монашеский скит, церковь 19 века, несколько сохранившихся склепов, старая ограда и другие памятники на территории в 4 гектара.

Чтобы защитить место от застройки, его решили сделать историческим местом.

Глава управления охраны памятников культурного наследия горсовета Павел Остапенко поинтересовался, кто же будет содержать объект, так как памятников намного больше, чем возможностей бюджета.

На это депутат Ольга Квасницкая отметила, что учетную документацию памятника разработали одесситы, и, если надо, то они будут содержать парк.

В итоге, было принято решение о согласии на включение памятника в реестр как исторического места, но с оговорками, что это произойдет только после составления и уточнения документации.

Пока же он взят под охрану как недавно обнаруженный, что также защищает землю от застройки.