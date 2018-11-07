Юные танцовщицы дали показания в суде по делу пожара в «Виктории»

В ночь на 16 сентября 2017 года во время пожара в одесском лагере «Виктория» погибло трое детей. Спустя год после трагедии имена всех ответственных за трагедию не названы, а вину хотя бы одного из них не удалось доказать. Правоохранители и активисты продолжают восстанавливать события того дня, а в судах продолжаются разбирательства.

Последнее заседание в Киевском районном суде Одессы состоялось буквально вчера, 6 ноября. Его провел судья Виктор Чаплицкий. А на скамье обвиняемых по-прежнему бывший директор лагеря Петрос Саркисян, которого сделали одним из главных фигурантов уголовного производства. Директор лагеря остается в СИЗО. Ему инкриминируют присвоение и растрату денежных средств, а также нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Очередное заседание суда открыло новые факты в деле, о которых поведали потерпевшие дети и их родители.

В очередной раз в суде прозвучали подробности трагического происшествия. На этот раз хронологию событий воспроизводили дети, оказавшиеся в лагере на момент пожара. Они пришли в суд вместе с родителями. К слову, это заседание стало первым, где допрашивали юных одесситов.

Как рассказали родители, все началось с того, что участников танцевального коллектива «Адель» за особые заслуги наградили поездкой в «Викторию». Тогда им не предложили выбрать лагерь, корпус или комнату, куда поселят детей. На это они не обратили внимания, просто обрадовавшись тому, что заслуги их детей поощрили. Да и многим поначалу пришлись по душе милые деревянные срубы.

– Когда нас заселяли, домик нам очень понравился, – отметила мать 9-летней танцовщицы Алины Осадчук Елена Заболотная.

Однако позже деревянный корпус под №5 стал преподносить неприятные сюрпризы. Так, дети не раз жаловались вожатым, что вода из-под крана бьется током, говорили и о том, что слышали, как время от времени срабатывала пожарная сигнализация. Вожатые в свою очередь советовали обуть резиновые тапочки, а сигналы пожарной тревоги списывали на перепады напряжения в сети.

В свою очередь воспитанница «Адели», 14-летняя Екатерина Гариджук, вспомнила, как во время заселения вожатая Анна Чернова советовала быть осторожными с плойками. Родители же просили закрываться в комнатах и следить за вещами, так как считали заборы вокруг лагеря низкими. Но как вспомнила Екатерина Гариджук, вожатые запретили детям закрываться в комнатах на замок. В то же время, по одной из версий, в ночь трагедии двери 11-ой комнаты, где погибли девочки, могли быть запертыми наглухо.

Также на допросе всплыл эпизод с включенным кипятильником в комнате худрука «Адели» Татьяны Егоровой. Следователи не исключают того, что именно он мог стать причиной загорания. Так, присутствующие рассказали, что Егорова на тот момент была в отпуске и поехала в ту же смену в лагерь, просто чтоб отдохнуть с сыном. Она тоже жила в пятом корпусе и часто общалась с вожатыми.

По словам одной из мам, Марии Маржановой, ее дочь Николь жила с подружками в 16-ой комнате по соседству с худруком. Она говорит, что девочки несколько раз в своей комнате делали чай для вожатой. При этом, как уверяет женщина, худрук давала им кипятильник.

– Мой ребенок не взял бы чужую вещь без разрешения, – подчеркнула Мария Маржанова. – А если бы детей проинструктировали и сказали, что нельзя пользоваться кипятильником, они бы и не делали этого.

В то же время Екатерина Гариджук отметила: мол, хотя у их руководителя Татьяны Егоровой и был кипятильник, она «практическим им не пользовалась».

– Кипяченая вода была в столовой, где можно было заварить чай, – объяснила Катя.

В то же время служители Фемиды пока не спешат принимать на веру слова девочки и еще раз вызвать ее на допрос. Адвокаты обвиняемых и пострадавших считают, что на ее показания могла как-то повлиять семья худрука. Этот момент предстоит выяснить. Чтоб избежать искажения фактов, последующие допросы детей в суде проведут в присутствии психолога.

Екатерина Гариджук также рассказала, что, так как она была одной из самых старших в группе, вожатые иногда поручали ей разводить детей по комнатам перед сном. В тот вечер в лагере была дискотека, после чего многие дети, вернувшись в корпус, быстро и крепко уснули. Из-за этого многие не сразу почувствовали запах дыма в комнатах и не услышали панику, возникшую в коридоре.

– В ту ночь я тоже разводила детей по комнатам и на первом этаже увидела, как на сигнализации горит лампочка с надписью «пожар», – вспомнила Екатерина Гариджук. – Я обратилась к вожатой Анне Черновой, а та попросила найти другую вожатую Алену Адамскую. Я побежала искать ее, но не нашла.

В итоге вожатая Чернова пошла искать коллегу самостоятельно. Предположительно, Алену Адамскую хотели найти, так как она умела выключать сигнализацию.

Суд успел допросить одного свидетеля – инструктора по физической подготовке лагеря «Виктория» Сергея Кулебу, который состоит в Национальной сборной Украины по тайскому боксу. Он рассказал, что после дискотеки вожатые собрались на традиционную планерку, во время которой заместитель директора Татьяна Ланина раздавала задания на следующий день. В тот вечер физрук ушел с планерки раньше и разминулся с худруком Татьяной Егоровой – на совещании он ее не видел. А через 15-20 минут, дойдя до своей кровати и уже собравшись лечь спать, услышал, как один из сотрудников лагеря закричал: «Пожар!». Сергей Кулеба сразу побежал в сторону горевшего корпуса. По словам физрука, когда он подбежал к зданию, детей из горящего корпуса уже вывели.

– Я увидел, как горит карниз первого этажа с торца здания, а пока я добежал, уже горел карниз второго этажа. Я не мог подойти близко к дому. Подбежал со стороны входа, но там начало вылетать пламя из комнат второго этажа, – рассказал он.

Свидетель Сергей Кулеба также рассказал, что директор Петрос Саркисян строго следил за безопасностью и порядком в лагере, а перед каждым заездом детей заместитель директора Татьяна Ланина проводила инструктаж с персоналом по пожарной безопасности, технике безопасности, поведению на море и спортивных площадках.

В продолжение рассказа о той трагической ночи допрашиваемый вспомнил, что узнал от вожатой Алены Адамской, якобы они с Татьяной Егоровой, подойдя ко входу пятого корпуса после планерки, увидели пламя в окне комнаты худрука.

– В этот момент Татьяна вскрикнула «Я забыла выключить!», и коллеги побежали туда, – пересказал их беседу Кулеба.

Он также добавил, что позже видел стоящего на улице худрука, которая рыдала и твердила, что она виновата…

Допрашиваемые рассказали и о подробностях спасения отдыхающих из горящего помещения в ту ночь. Так, к примеру, Екатерину Гариджук из пожара вывел вожатый из другого отряда Виталий Червонюк, он также вынес на руках Арину Подлесецкую. Девочек из 1-ой угловой комнаты, в том числе и 9-летнюю Алину Осадчук, по словам ее мамы Елены Заболотной, вывела другая воспитанница «Адели» Екатерина Ной, которая сумела спасти из огня восемь детей.

Мать одной из девочек Юлия Замфира узнала о том, что в лагере что-то происходит, от мамы Амины Ибрагим, которая в тот момент разговаривала по телефону с дочкой.

– Она услышала в трубку, как худрук Татьяна Олеговна кричит: «Амина, бросай телефон и прыгай!», - рассказала Юлия.

Сына же Юлии Замфиры Кирилла выводила вожатая Алена Адамская.

А 14-летней Николь Маржановой не спалось в ту ночь – она играла в игру на смартфоне. Услышав шум, девочка разбудила соседок, и они самостоятельно выбежали из комнаты.

По словам Екатерины Гариджук, худрук Татьяна Егорова и вожатая Анна Чернова несколько раз в панике пытались пересчитать детей. А когда решили «пробежаться» по комнатам, обнаружилось, что всех трех девочек из 11-ой комнаты нет…

Как рассказал адвокат потерпевших, на сегодня в материалах дела содержатся доказательства в отношении четырех версий причин возникновения пожара – стороннее занесение огня, короткое замыкание, поджог и возгорание из-за электроприбора (кипятильника). Продолжатся слушания пострадавших и свидетелей, в том числе сотрудников департамента образования и науки Одесского горсовета по делу пожара в «Виктории», 12 ноября. В частности, планируется вернуться и к допросу несовершеннолетних.