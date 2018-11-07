Тимошенко предложила качественную стратегию мира и безопасности

Все социологические исследования утверждают, что вопрос прекращения войны является главным для украинцев. Конфликт на Востоке продолжается дольше чем Первая мировая война, за период военных действий 41 000 граждан убито и ранено (11 тыс. убиты и 30 тыс. ранены), 2 миллионамжителей пришлось покинуть свои дома, спасаясь от войны. Это страшные факты, но политики стараются избегать темы войны, поскольку не могут предложить действенных механизмов возвращения мира в Украину. На этом фоне выделяется лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, которая инициировала масштабное обсуждение с военными и экспертами в рамках форума «Новая стратегия мира и безопасности», который состоялся 30 ноября в Киеве.

Действующий сегодня Минский формат выполнил главную цель – он остановил горячую фазу конфликта. Но учитывая, что война продолжается уже более четырех лет, мы понимаем, что Минск не в состоянии полностью прекратить войну. Нужно искать другие пути, которые не отменяют минских договоренностей, а идут параллельным путем. Юлия Тимошенко предложила такой формат, он называется «Будапешт плюс» и обеспечен международными гарантиями безопасности Украины.

После победы на президентских выборах Юлия Тимошенко, используя возможности Будапештского меморандума, проведет переговоры с руководителями стран, которые гарантировали безопасность Украины – США, Великобритании, Китая, Франции, Германии, России и Верховным комиссаром ЕС по вопросам безопасности. Именно в таком формате можно остановить войну и восстановить мир в Украине. Но этот мир будет достигнут не путем капитуляции, а будет победоносным миром.

Тимошенко – единственный дальновидный политик, который не боится темы мира и предлагает реальный пошаговый план завершения войны на украинских условиях.

На международной арене Украина даже не вспоминает Будапештский меморандум, хотя именно он гарантирует безопасность нашего государства. Мы можем рассчитывать только на себя, если мы не будем предпринимать сильных ходов, ни одна из стран не будет делать это для нас.

Юлия Тимошенко уже сегодня начинает формирование военного кабинета, специальной комиссии по изучению глобальных проблем и комитета по вопросам разведки при Президенте Украины. Персональный состав этих органов будет опубликован до президентских выборов. Отсутствие этих органов приводит к бессистемности оборонной политики Украины. Армия дезориентирована, мы не имеем эффективной военной доктрины, совсем не имеем морской доктрины и доктрины по кибербезопасности. Это означает, что руководство армии не имеет конкретных пошаговых планов действий в ситуации внешней агрессии.

Уже весной 2019 украинцы станут перед выбором: избрать на пост Президента стратега, которую уважают в мире, и которая имеет пошаговый план завершения войны или того, кто уже более четырех лет зарабатывает на армии и не способен завершить войну.