Конституционный суд рассмотрит законность санкций против телеканалов 112 и NewsOne

2 ноября в Конституционный суд Украины поступило представление относительно конституционности решения Рады касаемо обращения к СНБО о санкциях против каналов "112-Украина" и "NewsOne".

Документ опубликован в рубрике "На рассмотрении суда" на официальном сайте конституционного суда.

Представление относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 4 октября 2018 года № 2589-VIII подали 49 народных депутатов Украины.

4 октября парламент, констатируя, что "в деятельности ряда юрлиц имеются системные признаки подражания дискурсивным практикам российской имперско-шовинистической пропаганды, на постоянной основе фиксируются проявления пропаганды и распространения идеологии терроризма", постановил предложить Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) применить санкции к ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа". 20 октября постановление № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" вступило в силу.

Речь идет о таких санкциях:

- блокирование активов;

- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

- аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, которые дают право осуществлять вещание;

- запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;

-ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования;

- полный или частичный запрет совершения сделок в отношении ценных бумаг, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции согласно закону "О санкциях";

- запрещение выдачи разрешений, лицензий Нацбанка на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

- прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

- прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами;

- другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом "О санкциях".

По мнению депутатов, принятие постановления парламента "произошло с нарушениями Верховной Рады Украины конституционности процедуры его рассмотрения и одобрения, в том числе искажением результатов голосования народных депутатов путем их неперсонального голосования, а парламент, приняв постановление, вышел за границы своих полномочий, установленных Конституцией Украины".

Уполномоченными по конституционному представлению являются нардепы из фракции «Оппозиционного блока». Поддержал инициативу обращения в Конституционный Суд Украины и представляющий в парламенте интересы жителей Одесского региона, народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Таким образом, по мнению парламентариев, данное постановление Рады не отвечает положениям статей 6,8, 19, 84,85, 88 и 91 Основного закона, поэтому они просят КС признать его неконституционным.

Напомним, ранее Сергей Кивалов жестко прокомментировал попытки власти закрыть телеканалы, сказав, что это нанесет сокрушительный удар свободе слова и имиджу Украины в европейском пространстве.



Сколько не внушай людям, что в нашей стране все прекрасно и власть работает на благосостояние государства, украинцы видят правду – обнищание, бесправие и тотальную ложь! NewsOne "112 Украина" одни из немногих рейтинговых телеканалов, которые взяли на себя смелость честного диалога с народом и резкой критики власти. И хочу напомнить, что согласно заключениям Венецианской комиссии, в том числе, 2016-го года, где я представлял нашу страну на протяжении 8 лет, каждый политик может высказывать любое свое мнение.

Более того, уголовная ответственность недопустима даже за резкую критику власти, кроме призывов к вооруженному сопротивлению.

Действующее руководство ошибочно считает, что лишением лицензии телеканалов они смогут удержать власть. Это в прямом смысле попытка «зачистки» неподконтрольных СМИ перед президентскими и парламентскими выборами. Если подобное случится, то демократическим институтам, свободе слова и имиджу Украины в европейском пространстве будет нанесен сокрушительный удар.

Именно поэтому я всегда решительно выступал и буду выступать за сохранение в медийном пространстве всех существующих информационных ресурсов.



- выразил свое мнение политик.

Ранее мы также сообщали, что на сайте президента появилась петиция в защиту «NewsOne» и «112 Украина».