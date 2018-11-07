В Одессе обсудили причины и последствия нелегальной миграции

Одной из основных задач служб морской охраны и пограничников причерноморских стран является борьба с нелегальной миграцией.

Об этом в ходе Форума Черноморского пограничного сотрудничества в Одессе сообщил Генеральный инспектор Пограничной полиции Румынии Адриан Попеску.

По его словам, всего в нынешнем году в Черноморском бассейне и дельте Дуная было выявлено 524 нелегальных мигранта. Попеску подчеркнул, что именно обмен опытом при проведении спасательных операций является одним из важнейших аспектов сотрудничества пограничных служб стран Черноморского бассейна.

Уже много лет нелегальная миграция является серьезной проблемой и для Украины. По словам руководителя Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала, в настоящее время в различных странах арестовано около ста украинских граждан, которые или сами являлись нелегальными мигрантами, или имели отношение к этому бизнесу.