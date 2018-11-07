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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесская область вошла в пятерку худших регионов по использованию средств Дорожного фонда на ремонт дорог

Категория: Новости

Одесская область вошла в пятерку худших регионов по использованию средств Дорожного фонда на ремонт дорог

  Одесская область стала одним из худших регионов Украины по объему использования средств Дорожного фонда на ремонт местных дорог в  течение января-октября 2018 года. Об этом свидетельствует инфографика Министерства инфраструктуры Украины.

Так, Одесский регион использовал лишь 55% выделенных для этого средств, заняв в данном "рейтинге" 20 позицию из 24.

Меньше использовали только Тернопольская (54%), Николаевская (52%), Закарпатская (52%) и Луганская (42%) области.

Лучше других регионов средства Дорожного фонда на ремонт местных дорог использовали Хмельницкая (100%), Винницкая (98%), Запорожская (96%), Черниговская (95%), Львовская (94%) и Харьковская (92%).

Как отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, эффективное использование средств Дорожного фонда означает, что средства, выделенные в качестве субвенции в рамках децентрализации, не лежат на счетах, а вложены в восстановление дорог.


Источник: Трасса Е95



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