Одесская область вошла в пятерку худших регионов по использованию средств Дорожного фонда на ремонт дорог

Одесская область стала одним из худших регионов Украины по объему использования средств Дорожного фонда на ремонт местных дорог в течение января-октября 2018 года. Об этом свидетельствует инфографика Министерства инфраструктуры Украины.

Так, Одесский регион использовал лишь 55% выделенных для этого средств, заняв в данном "рейтинге" 20 позицию из 24.

Меньше использовали только Тернопольская (54%), Николаевская (52%), Закарпатская (52%) и Луганская (42%) области.

Лучше других регионов средства Дорожного фонда на ремонт местных дорог использовали Хмельницкая (100%), Винницкая (98%), Запорожская (96%), Черниговская (95%), Львовская (94%) и Харьковская (92%).

Как отметил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, эффективное использование средств Дорожного фонда означает, что средства, выделенные в качестве субвенции в рамках децентрализации, не лежат на счетах, а вложены в восстановление дорог.