Более 1000 бездомных животных с сайта gladpet.org уже нашли дом

Проект GladPet родом из Одессы и, спустя 2 года своей работы, вышел на всеукраинский уровень. Пока на сайте можно увидеть питомцев из 32 городов страны, но любой человек может увеличить этот список.

Принцип простой: на сайте gladpet.org любой желающий может бесплатно разместить информацию о собаке или кошке, которые ищут дом. А люди, которые хотят себе завести домашнего питомца, могут его выбрать на едином ресурсе в удобном формате, не выходя из дома.

Помимо помощи приютам сайт облегчает жизнь волонтёрам, которые спасают и пристраивают животных. Именно они помогают большинству бездомных животных, так как приютов в стране немного, и они обычно переполнены. Например, самый крупный приют страны «Сириус» в Киеве отказывается принимать новых животных, просто потому что нет мест. На сегодняшний день там содержатся более 2000 животных.

Поэтому волонтёры выхаживают животных в ветеринарных клиниках, в частных передержках и ищут им новых хозяев с помощью интернета, в т.ч. с помощью онлайн-ресурса gladpet.org.

Чтобы помочь приютам и волонтёрам, команда проекта, совместно с партнёрами компаниями Fly Me и Bro, организовывают фестивали Home me fest — однодневное мероприятие, где горожане могут познакомиться с бездомными животными лично и забрать их домой. Отличительной особенностью Home me fest от фестивалей похожего формата является строгое наличие всех документов и прививок у питомцев и официальная регистрация собак и кошек на новых владельцев прямо на мероприятии.

В сентябре 2018 в Одессе прошёл уже второй Home me и за два мероприятия в сумме 118 питомцев нашли своих хозяев. Следующий фестиваль планируется в Киеве.

На сайте gladpet.org можно найти информацию о животных в поисках дома, приютах в вашем городе и узнать их актуальные нужды, присоединиться к сообществу волонтёров. В разделе блог — больше узнать о зоозащите, крутых инициативах и кейсах помощи животным в Украине. В частности, можно помочь киевскому Гостомельскому приюту, одесскому приюту «Любящие сердца» и группе помощи животных в Виннице.