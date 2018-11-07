В Одессе не будет единого Приморского комплекса

На заседании Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия рассмотрели вопрос объединения и взятия под охрану как единый комплекс, памятников архитектуры Приморский бульвар, Приморская (Потемкинская) лестница и ее подпорные стены.

Министерство культуры Украины уже рассматривало такое предложение и рекомендовало объединить три памятника в единый комплекс.

«Лестница и бульвар уже являются объектами культурного наследия, взятыми под охрану государством. А вот подпорные стены не отвечают критериям памятника архитектуры национального значения, поэтому мы не считаем рациональным объединять их в едином комплексе», - прокомментировала вопрос начальник отдела охраны объектов культурного наследия управления культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия Одесской обл.гос.администрации, Елена Воробьева.

Предложение не было поддержано большинством голосов членов консультационного совета.

Отметим, что опорные стены Приморского бульвара находятся на балансе муниципального управления инженерной защиты территории города и развития побережья.

Данные противооползневые сооружения 1820 – 1840 гг. постройки, расположены на территории, ограниченной Приморским бульваром, ул. Приморской, Военным спуском и Таможенной площадью. Они были переданы в коммунальную собственность более 20 лет назад, но никто за ними не наблюдал. А поскольку объекты являются памятником истории и архитектуры, должен быть заключен охранный договор, в котором прописываются условия их содержания.

Напомним: ремонт и реставрация подпорных стен Приморского бульвара являются частью проекта капитального ремонта и благоустройства Греческого парка.