В Одессе подписан Меморандум о сотрудничестве между прибрежными странами Черноморского региона

Участники 19-й встречи руководителей пограничных и береговых охран прибрежных стран Черноморского региона, которая проходит в Одессе подписали Меморандум о дальнейшем сотрудничестве.

Об этом ИА «Контекст-Причерномрье» сообщили в пресс-службе

В ходе заседания представители Украины, Турецкой Республики, Румынии, Грузии и Республики Болгария рассмотрели вопросы повышения уровня обмена информацией, отработки моделей возможных рисков в Черном море и морской безопасности, а также разработки общей системы профилактики раннего выявления незаконных действий.

Один из пунктов касался создания программного продукта «Черноморское Торнадо» (разработка Румынии), который позволяет в режиме он-лайн подключатся национальным Системам управления движением судов и отслеживать перемещения подозрительных плавсредств. Программа уже частично апробирована в рамках Форума во время международных учений «Черноморский Ястреб».

Участники Форума заявили о своей готовности способствовать дальнейшему приграничному сотрудничеству в Черноморском регионе с целью укрепления региональной безопасности. Кроме того, они поддержали позицию Украины о необходимости соблюдения всеми сторонами норм международного права в черноморском бассейне.

Кроме того, участники единогласно поддержали предложение украинской стороны о предоставлении Турции места председательствующего на Форуме в 2020 году из-за невозможности участвовать в мероприятиях на российской территории, которая является страной агрессором и ранее выразила готовность принять Форум.