Коноплянская ОТГ обеспечила бесплатное питание всех учеников школ

Все 723 учащихся школ Коноплянской объединенной территориальной громады (ОТГ) в 2018-19 учебном году обеспечены бесплатным питанием за счет бюджета Коноплянского сельсовета.

Об этом сообщил Одесский центр развития местного самоуправления (ОЦРМС).

На приобретение продуктов ежедневно расходуется 7,7-7,9 тыс. грн.

В январе с.г., в ходе внеочередной сессии сельсовета, депутаты поддержали соответствующую инициативу сельского головы Александра Волошина. Был осуществлен объезд всех школ громады, определены основные проблемы в работе столовых, пересмотрены технологические карты блюд, примерные меню, закуплены приборы, посуда, контейнеры для хранения продуктов, холодильники и морозильные камеры, электрические плиты и духовки, мясорубки, электробойлеры и иное оборудование на общую сумму более 365 тыс. грн.