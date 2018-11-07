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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одесской области снизились показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

Категория: Новости

В Одесской области снизились показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ

  Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Одесской области ниже эпидемического порога на 28%. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Одесской облгосадминистрации Елена Теряева.

"За последнюю неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одесской области снизился на 8% по сравнению с предыдущим периодом. При этом в регионе против гриппа привито более тысячи человек, в том числе 249 детей. Также продолжается иммунизация групп социального риска – против гриппа вакцинировано 982 медработника Одесской области", – подчеркнула она.

Напомним, 24 октября сообщалось, что самые высокие показатели заболеваемости населения ОРВИ зарегистрированы в Подольском, Измаильском, Лиманском и Беляевском районах, а также в Черноморске.


Источник: Трасса Е95



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