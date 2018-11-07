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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На Таирова коммунальщики "забыли" про вырытые ямы

Категория: Новости

На Таирова коммунальщики "забыли" про вырытые ямы

  Разрытые тротуары, кучи песка, щебня и сухих листьев, ограждения и ямы, которые только разрастаются, как и обещания депутатов и чиновников об их устранении. Во время дождя пройти по дороге возле жилых домов на улице Академика Королева, практически невозможно.

По словам местных, это безобразие «украшает» улицу Академика Королёва, 85 с тех пор, как коммунальщики проводили работы по ремонту подземных коммуникаций. Ремонтные работы завершены около двух месяцев назад, а жители Таирова не могут свободно передвигаться по тротуарам.

Одесситы вынуждены были обратиться с этой проблемой на сайт Единого центра обращений граждан города Одессы.

«Прошло уже около 2 месяцев после того, как коммунальщики закончили работы по ремонту подземных коммуникаций и оставили разрытыми и огороженными участки работ, что мешает гражданам свободно передвигаться»- текст обращения, размещенный на портале одесситом.


Источник: КЕКС



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