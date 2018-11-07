Ренийские портовики четыре месяца не получали зарплату

С марта по июнь текущего года в ГП «Ренийский морской торговый порт» не выплачивал заработную плату сотрудникам на 3,62 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Прокуроры Измаильской городской прокураты направили в суд обвинительный акт в отношении одного из должностных лиц порта, который причастен к задолженности перед работниками, а следователи Ренийского отдела полиции проводят досудебное расследование по уголовному производству по ч. 1 ст. 175 Уголовного Кодекса Украины: безосновательная невыплата заработной платы.

– Работодатель имел реальную возможность для выплаты зарплаты, поскольку на протяжении этого времени оплачивал налоги, коммунальные и другие обязательные платежи, покупал сырье и запчасти, мебель, что значительно превышает долги по оплате труда, – добавили в ведомстве.