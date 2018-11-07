Генпрокуратура отказывается возвращать "дело Стерненко" в Одессу

"Дело Стерненко" в Одессу пока не вернется. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Одесского облсовета Виталий Саутёнков.

Обращение в Генпрокуратуру, которое поддержали преимущественно все фракции нашего региона, никак не смогло повлиять на возвращение раследования скандального уголовного производства в Одессу. В Киеве считают, что наши правоохранители некомпетентны и не могут расследовать поножовщину, где установлены все участники происшествия - считает Виталий Саутёнков.

"Чего хочет столица? Почему затягивает дело? Почему Стерненко не задержан? Лично я считаю, что таким образом Киев использует «дело Стерненко» как товар. Товар для будущей торговли с его покровителями за возможные политические «бонусы». А кто покровительствует Сетрненко – мы, разумеется, понятия не имеем : ) И это дело будет лежать в «кошельке», подобно монете, чтоб в нужный момент его можно было достать и обменять на «лояльность» в предвыборный период. Сам же Стерненко во всей этой ситуации – самодовольная, мечтающая выйти в дамки пешка, которая стоит на самом краю доски и наивно верит в свою неуязвимость. В любом случае, мы с коллегами так просто Стерненко в покое не оставим. И будем делать всё, чтоб проходящий по четырём уголовным делам малолетний радикал ответил за все свои грязные и кровавые поступки перед судом. Рано или поздно" - пишет депутат Одесского облсовета Виталий Саутёнков.