В Одессу пытались доставить 20 тонн гранатов, зараженных средиземноморской плодовой мухой

Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Карантинный вредный организм в грузе обнаружили 6 ноября. Гранаты с мухой прибыли из Турции на таможенный комплекс № 1 ОАО «Сильгосппостач».

Также в ведомстве отметили, что 2 ноября в Черноморский торговый порт из Турции прибыли 4,2 тонны помидоров, в которых нашли южноамериканскую томатную моль. Груз вернули экспортеру.

Всего, по данным Госпродпотребслужбы, за июль-сентябрь 2018 года зафиксировали 37 нарушений требований законодательства о рыночном надзоре и провели 15 внеплановых проверок характеристик продукции.