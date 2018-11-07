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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

В Одессу пытались доставить 20 тонн гранатов, зараженных средиземноморской плодовой мухой

Категория: Новости

В Одессу пытались доставить 20 тонн гранатов, зараженных средиземноморской плодовой мухой

  Об этом сообщили в пресс-центре Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Карантинный вредный организм в грузе обнаружили 6 ноября. Гранаты с мухой прибыли из Турции на таможенный комплекс № 1 ОАО «Сильгосппостач».

Также в ведомстве отметили, что 2 ноября в Черноморский торговый порт из Турции прибыли 4,2 тонны помидоров, в которых нашли южноамериканскую томатную моль. Груз вернули экспортеру.

Всего, по данным Госпродпотребслужбы, за июль-сентябрь 2018 года зафиксировали 37 нарушений требований законодательства о рыночном надзоре и провели 15 внеплановых проверок характеристик продукции.


Источник: Пушкинская



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