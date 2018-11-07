КП «Теплоснабжение города Одессы» информирует о намерениях пересмотра тарифов на тепловую энергию

Несмотря на заверения Департамента информации Одесского городского совета о начале в Одессе отопительного сезона, и выделении Одесским горсоветом 85 миллионов гривен для КП «Теплоснабжение города Одессы», теплее в домах центра Одессы так и не стало по причине технических неполадок на ТЭЦ.

Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» информирует потребителей о намерении полного пересмотра действующих тарифов на производство, транспортировку, поставку тепловой энергии для всех потребителей и услуги по централизованному отоплению для населения, сообщили в Департаменте информации Одесского городского совета.

Повышение, оказывается, делается «во исполнение требований Приказа Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины от 30.07.2012 г. № 390».

На, как следует из сообщения Департамента, «Действующие одноставочные сезонные тарифы на тепловую энергию для КП «ТГО» были установлены постановлениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее — НКРЭКУ) от 07.11.2016 г. № 1943 и от 31.03.2015 г.. № 1171 с изменениями и дополнениями».

То есть, после приказа Минрегразвития 2012 года тарифы уже повышались, причем неоднократно.

В доказательство приведу счета, которые КП «ТГО» выставляло за отопление квартиры жилой площадью 72 квадратных метров в разные годы:

2014 — 363.88 грн;

2015 — 703.23 грн;

2016 — 865.23 грн;

2017 — 1155.52 грн;

2018 — 1954.37 грн

Но КП «ТГО» продолжает настаивать и даже пытается обосновывать необходимость повышения тарифов на тепло, произошедшим повышением цены на что угодно:

Так, по утверждению КП «ТГО»:

цена за кубометр природного газа возросла на 23%;

тарифы на электроэнергию поднялись на 18%;

тарифов на услуги водоснабжения выросли в 2,1 раза.

Сюда же, по мнению руководства коммунального предприятия, следует включить и средний рост заработной платы по стране:

«В составе действующего тарифа средняя заработная плата предусмотрена на уровне 4442 грн. в месяц на 1 работника, в то же время как фактическая средняя заработная плата, которая сложилась в соответствии с требованиями действующего законодательства (повышение прожиточного минимума и просмотр отраслевого соглашения), составляет 8446 грн. в месяц на 1 работника», — рперируют цифрами теплоснабженцы.

То есть украинцы стали жить лучше в 1,9 раз, а значит, тарифы можно поднимать. Ну а чтоб население лучше поняло страдания КП, можно и поприбедняться. Оказывается, что действующие тарифы «покрывают» расходы предприятия лишь на 78,5%. Наверное, поэтому, как сообщают одесские СМИ, КП «ТГО» и не платит своим сотрудникам зарплату.

Ну а в конце сообщения можно и подсластить пилюлю. С предложениями и замечаниями обращаться к руководству в течение 7 календарных дней с даты опубликования объявления по адресу: м. Одеса, 65110, г. Одесса, ул. Балковская, 1-Б. Таким образом соблюдается процедура прозрачности и общественного обсуждения.