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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Одесской области проводят рейды в связи участившимися случаями пожаров при сжигании сухой листвы

Категория: Новости

В Одесской области проводят рейды в связи участившимися случаями пожаров при сжигании сухой листвы

  Один из таких рейдов прошел в частном секторе Черноморска. Об этом сообщают на сайте ведомства.

В осенний период на спецлинию «101» очень часто поступают звонки о пожарах на открытых территориях. Прибыв на место вызова, спасатели устанавливают, что люди сжигают на собственных приусадебных участках сухие опавшие листья. Дым от таких костров может образовывать смог и надолго зависать в воздухе. Это не только ухудшает видимость на дорогах, но и сильно вредит здоровью людей, вызывая у них аллергию и сбой иммунной системы.

Всем владельцам частных домов сотрудники ГСЧС выдали листовки, а также призвали граждан не жечь листву, а создавать компостные ямы.


Источник: Odessit.ua



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