Шумные посетители одесского бара мешают работе Русского театра

Директор Одесского академического русского драматического театра Елена Шрамко от лица коллектива обратилась к руководству города и области с просьбой закрыть винный бар «Порт», расположенный напротив служебного входа в театр в переулке Вице-Адмирала Жукова, 7.

Театралы жалуются, что в заведении массово спаивают молодежь, не проверяя у посетителей документы, а также на то, что подвыпившие клиенты справляют малую нужду в арке служебного входа, громко слушают музыку из портативных колонок, разрисовывают стены и используют нецензурную лексику.

«Дети ведут себя как вандалы. Садятся на ступеньки нашего аварийного и пожарного входа, плюют, разбивают стаканы, разрисовывают стены — мы уже устали их очищать. Музыку включают настолько громко, что во время тихих сцен мы слышим на сцене эту вакханалию, мешающую артистам», — заявила Шрамко.

Администратор бара Марина Малютина все обвинения в адрес заведения отрицает.

«Если бы посетители разрисовывали стены — я бы сама возмущалась, в первую очередь. Наши гости сидят тихо за барной стойкой и музыка у нас тоже фоновая. Полиция приезжала несколько раз по вызову, проверяли документы у посетителей и уезжала, потому что всё оказывалось в пределах нормы», — прокомментировала Малютина.