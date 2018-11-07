Хлеб в Одесской области подорожал на 17,5%

Индекс потребительских цен (индекс инфляции) в январе-сентябре этого года составил 105,7% (по Украине - 105,6%), сообщает Главное управление статистики в Одесской области.

Продукты питания и безалкогольные напитки стали дороже на 2,5%. Среди продуктов питания больше всего (на 10,3%) выросли цены на хлеб и хлебопродукты, в т.ч. на 17,5% - на хлеб, на 9,4% - макаронные изделия. Прирост цен на мясо и мясопродукты, рыбу и продукты из рыбы составил 9,0% и 7,5% соответственно.

При общем повышении цен на овощи на 1,8% значительно (в 1,8-1,6 раза) подорожали белокочанная капуста, морковь и репчатый лук. В то же время на 17,2% зафиксировано снижение цен на фрукты, в частности, яблоки подешевели на 38,0%, бананы - на 13,2%. Цены на масло и жиры снизились на 7,2%, что в значительной степени вызвано удешевлением сала (на 30,1%). Молоко, сыр и яйца в целом подешевели на 3,1%, в т.ч. яйца - на 9,7%, молоко - на 7,3%, сметана - на 1,2%.

На 13,5% выросли цены на алкогольные напитки, табачные изделия, а именно: на 18,3% - табачные изделия, на 7,8% - алкогольные напитки.

По группе жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива цены (тарифы) выросли на 2,5%, что в основном обусловлено повышением тарифов на канализацию и холодную воду на 27,3% и 11,6% соответственно. На 6,0% стали дороже материалы для содержания и ремонта жилья, на 4,1% - услуги по содержанию и ремонту жилья. Тарифы за услуги по содержанию домов и придомовых территорий выросли на 2,8%.

Повышение цен в сфере здравоохранения на 6,7%, произошло за счет подорожания услуг больниц на 15,0% и амбулаторных услуг - на 9,8%.

Цены на транспорт повысились на 10,1%, что связано, прежде всего, с подорожанием проезда в автодорожном пассажирском транспорте (на 15,1%) и топлива и масел (на 10,6%).