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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одесском Литературном музее открылась выставка лучших фотографий со всей Украины

Категория: Новости

В Одесском Литературном музее открылась выставка лучших фотографий со всей Украины

  Свои лучшие работы в Одессе представили фотографы со всей Украины. А именно из 9 городов: Винница, Днепр, Киев, Мариуполь, Ровно, Сумы, Энергодар, Ивано-Франковск и Одесса.

Выставка самых ярких работ со всей Украины открылась в Одесском Литературном музее. Лучшие фотоколлекции были выбраны путем голосования на портале фотоклубов. 11 фотоклубов из девяти городов получили статус лауреатов и право представлять свои работы на этой выставке и в ежегодном каталоге. Во время проведения фестиваля независимое жюри выберет лучшую работу.

Увидеть выставку можно до 24 ноября.


Источник: УСИ Одесса



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