В Одесском Литературном музее открылась выставка лучших фотографий со всей Украины

Свои лучшие работы в Одессе представили фотографы со всей Украины. А именно из 9 городов: Винница, Днепр, Киев, Мариуполь, Ровно, Сумы, Энергодар, Ивано-Франковск и Одесса.

Выставка самых ярких работ со всей Украины открылась в Одесском Литературном музее. Лучшие фотоколлекции были выбраны путем голосования на портале фотоклубов. 11 фотоклубов из девяти городов получили статус лауреатов и право представлять свои работы на этой выставке и в ежегодном каталоге. Во время проведения фестиваля независимое жюри выберет лучшую работу.

Увидеть выставку можно до 24 ноября.