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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одессе госпитализировали пенсионерку с отравлением бытовым газом

Категория: Новости

В Одессе госпитализировали пенсионерку с отравлением бытовым газом

  Вчера, 8 ноября, в 23:47 спасателям сообщили о том, что на ул. Фонтанская дорога требуется помощь сотрудникам полиции, чтобы открыть двери квартиры на 3-м этаже, из которой доносится запах газа.

Данную информацию обнародовала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает «Одесский паблик».

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что работники газовой службы отключили жилой дом от газоснабжения, а полицейские эвакуировали жителей дома.

С помощью выдвижной лестницы спасатели через окно попали в квартиру, в которой были включены 4 газовые конфорки и свет на кухне. Также сотрудники ГСЧС обнаружили хозяйку квартиры (около 70 лет) в бессознательном состоянии. Пострадавшую госпитализировали с открытым ингаляционным отравлением бытовым газом, глубоким оглушением. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.


Источник: Одесский Паблик



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