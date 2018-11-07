В Одессе в сгоревшем вагончике нашли тело неизвестного мужчины

Вчера, в начале девятого утра, в Одессе горел строительный вагончик, расположенный на площадке по Фонтанской, 153/1, сообщает ГСЧС в Одесской области.

К счастью, возле вагончика не было опасных емкостей или жилых сооружений, поэтому угрозы распространения огня удалось избежать. Однако, до приезда спасателей внутри временное помещение выгорело полностью. Сгорели все вещи. Также во время тушения огня обнаружили труп неизвестного. Личность мужчины устанавливается. По факту пожара проводится расследование.