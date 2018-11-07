Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

В начале ноября на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялись курсы и семинар по повышению квалификации судебных экспертов экспертных учреждений и экспертов, не являющихся работниками государственных экспертных учреждений, посвящённые актуальным вопросам назначения и проведения судебных экспертиз и новеллам в процессуальном законодательстве, которые были проведены в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между университетом и Институтом права и последипломного образования Министерства юстиции.

В мероприятии приняли участие более шестидесяти судебных экспертов - представителей практически всех областей Украины - Полтавской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой и других.

По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова у нас был открыт кабинет Института последипломного образования Министерства юстиции Украины. Изначально он планировался как Южный региональный кабинет, но сегодня здесь представлены большинство областей нашей страны – к нам приехали, чтобы получить качественные знания, и это говорит о том, что сегодня бренд нашего университета является очень весомым, - считает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии Денис Колодин.

Стало очень удобно, комфортно для представителей многих юридических профессий южных регионов Украины повышать свою квалификацию не в Киеве, как это было раньше, а в Одессе. Здесь могут повышать свою квалификацию не только эксперты, но и частные нотариусы, государственные регистраторы, проходят обучение частные исполнители – всё больше расширяется круг тех курсов повышения квалификации, которые возможны для Министерства юстиции, - комментирует начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

В ходе семинара и курсов повышения квалификации для экспертов освещались вопросы, связанные с поступлением в Министерство юстиции Украины жалоб, запросов граждан, депутатов, адвокатов о деятельности судебных экспертов; вопросы оформления технических задач, промежуточных отчетов и отчетов о выполнении научно-исследовательских работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, составления заключения (сообщения о невозможности дачи заключения) судебного эксперта и их оформления в соответствии с требованиями действующего законодательства; поднимались темы психологии эффективного взаимодействия в суде (стрессы и конфликты в управленческой деятельности); классификации судебных экспертиз по процессуальным признакам и отраслям знаний, назначения экспертиз с учетом изменений в процессуальном законодательстве.

Также состоялось обсуждение проекта изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения осуществления судебно-экспертной деятельности». По результатам прохождения курсов слушателям были выданы «Свидетельство о повышении квалификации» государственного образца и сертификат об участии в работе семинара.

Такие курсы очень важны, потому что изменение законодательства происходит достаточно часто, а судебная экспертиза - это основа, которая необходима для объективного, полного и достоверного расследования. Курсы повышения квалификации нужны прежде всего для того, чтобы мы могли углубить свои знания, обменяться мнением и плюс ко всему поделиться друг с другом своим практическим опытом, - отметила судебный эксперт Эмилия Бочкарёва.

Хочется сказать спасибо руководству Юридической академии за то, что откликнулись и предоставили такую возможность и принимают активное участие в этом очень важном и нелёгком процессе. Сегодня мы проводим эти курсы впервые, и я очень надеюсь, что это станет доброй традицией и правилом и будет иметь большой положительный эффект в сфере экспертного обеспечения, - выразила уверенность начальник управления экспертного обеспечения правосудия Наталия Ткаченко.

Отметим, что курсы повышения квалификации на базе вуза проводятся не впервые. Так, Южным региональным учебно-методическим кабинетом Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины совместно с Юракадемией были проведены курсы повышения квалификации нотариусов, помощников нотариусов, регистраторов и работников государственных нотариальных архивов. Кроме этого, на базе университета действуют курсы подготовки частных исполнителей.