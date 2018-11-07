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  • Дата: Сегодня, 11:27
Сегодня, 11:27

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

Категория: Новости / Наука и образование


Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

В начале ноября на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялись курсы и семинар по повышению квалификации судебных экспертов экспертных учреждений и экспертов, не являющихся работниками государственных экспертных учреждений, посвящённые актуальным вопросам назначения и проведения судебных экспертиз и новеллам в процессуальном законодательстве, которые были проведены в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между университетом и Институтом права и последипломного образования Министерства юстиции.

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

В мероприятии приняли участие более шестидесяти судебных экспертов - представителей практически всех областей Украины - Полтавской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Винницкой и других.

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

 

По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова  у нас был открыт кабинет Института последипломного образования Министерства юстиции Украины. Изначально он планировался как Южный региональный кабинет, но сегодня здесь представлены большинство областей нашей страны – к нам приехали, чтобы получить качественные знания, и это говорит о том, что сегодня бренд нашего университета является очень весомым,
 - считает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской Юракадемии Денис Колодин.

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

 

Стало очень удобно, комфортно для представителей многих юридических профессий южных регионов Украины повышать свою квалификацию не в Киеве, как это было раньше, а в Одессе. Здесь могут повышать свою квалификацию не только эксперты, но и частные нотариусы, государственные регистраторы, проходят обучение частные исполнители – всё больше расширяется круг тех курсов повышения квалификации, которые возможны для Министерства юстиции,
- комментирует начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк.

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

 

В  ходе семинара и курсов повышения квалификации для экспертов освещались вопросы, связанные с поступлением в Министерство юстиции Украины жалоб, запросов граждан, депутатов, адвокатов о деятельности судебных экспертов; вопросы оформления технических задач, промежуточных отчетов и отчетов о выполнении научно-исследовательских работ в соответствии с требованиями действующего законодательства, составления заключения (сообщения о невозможности дачи заключения) судебного эксперта и их оформления в соответствии с требованиями действующего законодательства; поднимались темы психологии эффективного взаимодействия в суде (стрессы и конфликты в управленческой деятельности); классификации судебных экспертиз по процессуальным признакам и отраслям знаний, назначения экспертиз с учетом изменений в процессуальном законодательстве.

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

 

Также состоялось обсуждение проекта изменений в Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления гарантий независимости судебного эксперта и надлежащего обеспечения осуществления судебно-экспертной деятельности». По результатам прохождения курсов слушателям были выданы  «Свидетельство о повышении квалификации» государственного образца  и сертификат об участии в работе семинара.

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

 

Такие курсы очень важны, потому что изменение законодательства происходит достаточно часто, а судебная экспертиза - это основа, которая необходима для объективного, полного и достоверного расследования. Курсы повышения квалификации нужны прежде всего для того, чтобы мы могли углубить свои знания, обменяться мнением и плюс ко всему поделиться друг с другом своим практическим опытом,
- отметила судебный эксперт Эмилия Бочкарёва.

Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины

 

Хочется сказать спасибо руководству Юридической академии за то, что откликнулись и предоставили такую возможность и принимают активное участие в этом очень важном и нелёгком процессе.  Сегодня мы проводим эти курсы впервые, и я очень надеюсь, что это станет доброй традицией и правилом и будет иметь большой положительный эффект в сфере экспертного обеспечения,
- выразила уверенность начальник управления экспертного обеспечения правосудия Наталия Ткаченко.

Отметим, что курсы повышения квалификации на базе вуза проводятся не впервые. Так, Южным региональным учебно-методическим кабинетом Института права и последипломного образования Министерства юстиции Украины совместно с Юракадемией были проведены курсы повышения квалификации нотариусов, помощников нотариусов, регистраторов и работников государственных нотариальных архивов. Кроме этого, на базе университета действуют курсы подготовки частных исполнителей.

Галерея

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Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
Одесская Юракадемия стала центром повышения квалификации судебных экспертов со всей Украины
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