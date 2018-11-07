В Одесской области отмечают День работников культуры

В Одесской области 9 ноября работников культуры и мастеров народного искусства поздравили с профессиональным праздником сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов поздравил работников культуры и мастеров народного искусства.

«Ваши таланты делают жизнь яркой. Глубокие и искренние — вы открываете для людей мир искусства, в котором каждый ищет собственные смыслы и вдохновения. Вы обогащаете всех нас Эстетически, интеллектуально, духовно. Иногда прямо со сцены, иногда, оставаясь за кулисами. Театральные представления, масштабные фестивали, народное искусство или классические концерты — вы делаете действительно большое дело. Спасибо вам за это и желаю новых свершений! », — подчеркнул Максим Степанов.

Напомним, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства отмечается ежегодно 9 ноября.