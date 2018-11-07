Одесские спортсмены привезли золото с чемпионата мира по боевым единоборствам

В Одессе встречали победителей чемпионат мира по боевым единоборствам «Комбат Самозащита ICO». Соревнования проходили в Риме со 2 по 5 ноября.

Чемпионский титул в Одессу привез Богдан Маломан, 2003 года рождения, участник Чемпионата Мира, двукратный серебряный призер.

Первые места в Италии на Чемпионате Мира заняли также одесские спортсмены: Китченко Николая, Любашевской Виктории, Зимова Станислава.

Всего в состязании принимали участие 1450 спортсменов из 25 стран мира. От Украины боролись 45 юных спортсменов. В общем зачете на Родину они привезли 91 медаль.